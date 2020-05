Việt Nam đang tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 trên chuột

Mới đây, thông tin từ Công ty TNHH MTV Vắc xin và sinh phẩm số 1 (VABIOTECH - Bộ Y tế) cho hay, Việt Nam đã bước đầu thành công trong việc nghiên cứu dự tuyển vắc xin (vaccine) phòng COVID-19 và tiêm thử nghiệm trên chuột.

Theo TS Đỗ Tuấn Đạt - Chủ tịch VABIOTECH, ngay từ khi ghi nhận những những ca mắc viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona đầu tiên, các nhà khoa học của công ty đã hợp tác cùng Đại học Bristol (Anh) để nghiên cứu vắc xin phòng virus SARS-CoV-2 dựa trên công nghệ vector virus.

Hiện nghiên cứu đã thành công trong việc tạo chủng mang vùng kháng nguyên đặc hiệu của virus corona chủng mới. Kháng nguyên trong thành phần vaccine khi tiêm sẽ giúp cơ thể sinh ra kháng thể chủ động chống lại SARS-CoV-2, tránh nguy cơ nhiễm bệnh. Đây là nguyên liệu quan trọng cho sản xuất vaccine.

Với bước đầu phát triển thành công dự tuyển vắc xin phòng ở quy mô phòng thí nghiệm trong nhiều tuần qua, các nhà khoa học Việt Nam đã tiêm thử nghiệm vaccine trên chuột và đánh giá khả năng sinh kháng thể chống lại virus.

Được biết, tong tuần tới, các mẫu máu trên chuột thí nghiệm sẽ được chuyển đến Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để đánh giá về khả năng sinh kháng thể (miễn dịch) chống lại virus SARS-CoV-2.

Sau giai đoạn này, vắc xin phòng COVID-19 sẽ tiếp tục được nghiên cứu để xây dựng quy trình sản xuất và tiêm thử nghiệm trên động vật nhằm đánh giá thêm về tính an toàn và tính sinh miễn dịch của dự tuyển vắc xin này.

Liên quan đến tình hình sản xuất vaccine COVID-19 trên thế giới, ngày 4/6 tới đây, Anh sẽ chủ trì Hội nghị thượng đỉnh vaccine toàn cầu trực tuyến. Hội nghị được tổ chức với mục đích bảo đảm thế giới cùng chung tay đáp ứng đủ các nguồn lực cần thiết cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển những vaccine mới, những phương pháp điều trị và chẩn đoán để thế giới có thể cùng vượt qua đại dịch này.

Anh hiện là một trong những nhà tài trợ lớn nhất trên thế giới cho các hoạt động đối phó đại dịch COVID-19. Nước này đã dành ra 250 triệu bảng để tài trợ cho Liên minh những sáng kiến nghiên cứu đối phó đại dịch, nhằm nhanh chóng phát triển vaccine.

Chính phủ Anh cũng đã tài trợ cho các chương trình nghiên cứu của hai trường đại học Oxford và Imperial College London để phát triển ra vaccine. 42,5 triệu bảng Anh đã được chính phủ nước này đóng góp cho việc đánh giá trên lâm sàng. Ngày 23/4 vừa qua, trường đại học Oxford cho biết đã bắt đầu giai đoạn 1 quá trình đánh giá tác dụng của vaccine thử nghiệm trên người.

Ở một diễn biến khác, Nikkei Asia Review cho biết, các nước trên thế giới đang đầu tư hàng chục tỷ USD vào các công ty dược phẩm để hỗ trợ phát triển, thử nghiệm lâm sàng và sản xuất hàng loạt vaccine COVID-19 cho quốc gia của họ, làm lu mờ nỗ lực phối hợp toàn cầu. Trong đó, Mỹ và Trung Quốc cũng là 2 quốc gia dẫn đầu trong cuộc chạy đua phát triển vaccine.

