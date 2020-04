Việt Nam điều trị khỏi cho 90 ca bệnh COVID-19

Sáng 4/4, Việt Nam tiếp tục có thêm bệnh nhân được điều trị khỏi COVID-19, cụ thể, Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 5 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh và đủ tiêu chuẩn được ra viện.

5 trường hợp khỏi bệnh sáng nay gồm 4 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TP.HCM) và 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng, gồm:

Bệnh nhân số 80 (nam, 18 tuổi, quốc tịch Việt Nam): vào viện ngày 18/3, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 liên tiếp 3 lần trong các ngày từ ngày 28/3 đến 2/4.

Bệnh nhân số 81 (nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam: vào viện ngày 20/03, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 31/3, lần 2 vào ngày 1/4 và lần 3 vào ngày 2/4.

Bệnh nhân 82 (nữ, 16 tuổi, quốc tịch Việt Nam): vào viện 20/3, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày từ 30-31/3 và 1-2/4.

Bệnh nhân 83 (nữ, 50 tuổi, quốc tịch Mỹ): vào viện ngày 20/3, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 3 lần từ ngày 31/3 đến ngày 2/4.

Các trường hợp trên được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi TP.HCM.

Bệnh nhân quốc tịch Mỹ được tuyên bố khỏi bệnh sáng 4/4. Ảnh: SKĐS

Tại Bệnh viện Đà Nẵng có 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh sáng 4/4 là bệnh nhân số 68 (nam, 41 tuổi, quốc tịch Mỹ). Bệnh nhân 68 vào viện ngày 7/3 và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 liên tiếp 3 lần từ ngày 30/3 đến 3/4.

Sau khi ra khỏi bệnh, các bệnh nhân sẽ được ra viện và chuyển đến cơ sở y tế khác để tiếp tục được cách ly và theo dõi Sức Khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam đã có 90 ca bệnh được công bố khỏi bệnh/ra viện. Trong đó, 16 người mắc COVID-19 tính từ ngày 23/1 đến 13/2 đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1). 74 bệnh nhân mắc COVID-19 tính từ ngày 6/3-4/4 được chữa khỏi (giai đoạn 2) gồm: BN17, BN18, BN20, BN22, BN23, BN24, BN25, BN27, BN29, BN22, BN32, BN33, BN34, BN35, BN37, BN38, BN39, BN40, BN41, BN42, BN43, BN45, BN46, BN47, BN48, BN49, BN51, BN53, BN54, BN55, BN56, BN58, BN59, BN60, BN61, BN62, BN63, BN64, BN66, BN67, BN68, BN69, BN70, BN71, BN73, BN75, BN76, BN77, BN78, BN79, BN80, BN81, BN82, BN83, BN 84, BN85, BN88, BN89, BN90, BN93, BN99, BN100, BN107, BN110, BN112, BN113, BN121, BN129, BN130, BN131, BN132, BN138, BN140, 179, BN187, BN198.

Số 149 bệnh nhân COVID-19 còn lại đang được điều trị tại 20 cơ sở y tế trên cả nước, đa số các bệnh nhân đều có sức khoẻ ổn định.

Your browser does not support HTML5 video.

Bệnh nhân nước ngoài xúc động khi được ra viện