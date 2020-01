Việt Nam ghi nhận 2 trường hợp đầu tiên dương tính với virus corona gây viêm phổi cấp

Ngày 23/1, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết đang tiến hành cách ly 2 bệnh nhân dương tính với chủng virus corona nCoV gây viêm phổi cấp. Được biết, cả 2 bệnh nhân này đều mang quốc tịch Trung Quốc và là 2 cha con.

Cụ thể, báo Tri Thức Trực Tuyến thông tin, bệnh nhân Li Ding (SN 1954) đến từ Vũ Xương - Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc nhập viện ngày 22/1 vừa qua và được chẩn đoán viêm phổi chưa loại trừ do virus corona bội nhiễm, đái tháo đường type II, u phổi phải đã phẫu thuật, bệnh mạch vành đã đặt stent.

Con trai bệnh nhân này là Li Zichao, sinh năm 1992 cũng khởi phát sốt từ ngày 17/1. Nam bệnh nhân sốt cao không rõ nguyên nhân, tự mua thuốc uống nhưng không thuyên giảm.

Ban đầu, hai cha con bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Bình Chánh sau đó được tư vấn tới Bệnh viện Chợ Rẫy. Nghi ngờ nhiễm virus corona, cả hai bệnh nhân được chỉ định nhập viện.

2 trường hợp dương tính với virus corona đang được cách ly

Theo nguồn tin của báo Sức Khỏe Đời Sống, 2 bệnh nhân được xác định dương tính với nCoV. Hiện, 2 bệnh nhân đang được cách ly tuyệt đối hai lớp và chăm sóc đúng quy trình theo phác đồ của Bộ Y tế.

Được biết, các bệnh nhân đang có dấu hiệu hồi phục tốt, khỏe và đã ăn uống được.





Đáng chú ý, các thông tin về chuyến bay và tàu lửa mà hai bệnh nhân đi hiện vẫn chưa được xác định. Theo lời 2 bệnh nhân này, từ ngày 13/1, cả gia đình gồm vợ chồng bệnh nhân Li Ding và con trai đi từ thành phố Vũ Hán đến Hà Nội. Tới ngày 17/1, bệnh nhân đi từ Hà Nội đến Nha Trang bằng máy bay. Ngày 19/1, cả gia đình tiếp tục đi bằng tàu lửa về TP.HCM. Ngày 20/1, ba người từ TP.HCM đi về Long An bằng taxi. Đến ngày 22/1 thì 2 cha con bệnh nhân phải nhập viện.

Các bệnh nhân quốc tịch Trung Quốc này cho biết họ không tiếp xúc với người bệnh nào nghi ngờ nhiễm virus corona trong hai tuần gần đây.

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn kiểm tra khu vực cách ly tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Được biết, đến 18h30 ngày 23/1, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế đã có mặt tại TP.HCM để kiểm tra công tác phòng chống dịch nCoV. Tại đây, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã tiếp xúc với 2 bệnh nhân dương tính với chủng virus corona nCoV và yêu cầu Bệnh viện Chợ Rẫy khẩn trương thông báo đến các địa phương mà bệnh nhân đã đi qua để giám sát.

"Dù phải cách ly nhưng không nên để người bệnh cảm thấy bị giám sát. Rất mong cả hai bệnh nhân sẽ sớm khỏi bệnh. Ngoài ra, những trường hợp nghi ngờ thì nên xét nghiệm", PGS.TS Nguyễn Trường Sơn khuyến cáo.

Kiều Đỗ (t/h)