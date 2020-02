Việt Nam ghi nhận trường hợp thứ 8 nhiễm virus corona

Ông Vũ Mạnh Cường, Phó vụ trưởng Vụ Truyền thông - Thi đua khen thưởng, Bộ Y tế xác nhận trường hợp thứ 8 nhiễm virus corona tại Việt Nam.

Cụ thể, theo ghi nhận của đoàn công tác chống dịch corona của Bộ Y tế tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, chị V.H.L. (29 tuổi) là một trong 8 người trở về từ Vũ Hán trên cùng một chuyến bay.

Một nữ công dân Việt Nam nhiễm virus corona đang được điều trị tại BV đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Cả 8 trường hợp này có chung tiền sử dịch tễ được Công ty TNHH Nihon Plast của Nhật Bản cử sang tập huấn tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Tất cả cùng trở về Việt Nam trên chuyến bay CZ8315 của Southern China ngày 17/1.



Cả nhóm 8 người này được công ty đón bằng xe công ty di chuyển về trụ sở công ty. Sau khi về công ty, nhóm có tổ chức họp (bao gồm bệnh nhân với 7 người Việt Nam cùng đoàn). Họp xong, bệnh nhân di chuyển về nhà riêng cùng một đồng nghiệp trên cùng chuyến xe.

Chị V.H.L. thuộc trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh xác định có nguy cơ cao. Ngày 31/1, Đoàn công tác của Bộ Y tế đã chỉ định lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm đồng thời chỉ đạo đưa bệnh nhân vào cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ở Đông Anh trong cùng ngày.

Hộp đựng bệnh phẩm nghi ngờ virus corona ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Giang Huy



Kết quả xét nghiệm nẫu bệnh phẩm của chị L. tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương dương tính với virus nCoV. Đây là trường hợp nhiễm virus corona thứ 8 được ghi nhận tại Việt Nam.



Tính đến sáng 3/2, trên thế giới đã ghi nhận 17.389 người nhiễm virus corona. Đã có tổng số 362 người tử vong, trong đó 01 trường hợp tử vong tại Phillippines, 361 trường hợp khác tử vong tại Trung Quốc.



Việt Nam ghi nhận 08 người mắc nCoV. Trong đó: 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi, 1 tiến triển tốt); 04 công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán; 01 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc; 01 công dân Mỹ đến Việt Nam quá cảnh 2 tiếng tại sân bay Vũ Hán, Trung Quốc.



