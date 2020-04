Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới trong suốt 36 giờ qua

Chiều 17/4, Bộ Y tế cho biết hiện không ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19 mới nào. Tính đến 18h ngày 17/4, Việt Nam ghi nhận 268 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 160 người từ nước ngoài (chiếm 60% ca nhiễm) và 108 người lây nhiễm trong cộng đồng. Như vậy, đây là lần đầu tiên kể từ ngày 7/3, chúng ta không có ca nhiễm mới nào trong suốt 36 giờ.

Trong ngày hôm nay, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cũng cho biết Việt Nam đã chữa trị khỏi bệnh cho thêm 21 bệnh nhân. Cụ thế, có 17 bệnh nhân Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 được xác nhận âm tính gồm: BN108, BN128, BN133, BN139, BN169, BN172, BN173, BN174, BN183, BN191, BN213, BN217, BN219, BN221, BN223, BN242, BN251. Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan (Ninh Bình) có BN229 âm tính với virus, 3 bệnh nhân là BN105, BN106, BN144. tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Trà Vinh. Tổng cộng 198/268 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã được công bố khỏi bệnh, chiếm 74% ca.

Ngoài ra, còn 73.758 trường hợp tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi Sức Khỏe . Trong đó có 324 người cách ly tập trung tại các bệnh viện trên cả nước, 11.549 người cách ly tập trung tại các cơ sở khác và 57.172 người đang được cách ly tại nhà (nơi cư trú).

Trên cả nước chỉ còn 70 trường hợp đang được điều trị, những ca bệnh nặng đã có diễn biến tốt. Theo đó, BN19 đã có thể giao tiếp, nhận biết không gian và thời gian, không sốt trong ngày 16/4. BN161 thở máy nội khí quản, cơ lực còn yếu, còn sốt cơn dao động trong ngày. BN91 không sốt, cần thở máy, không chảy máu mũi miệng, X-Quang phổi không có tổn thương xấu thêm.

Chi Nguyễn (t/h)