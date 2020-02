Việt Nam nuôi cấy và phân lập thành công virus corona, đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm mẫu bệnh phẩm

Trong bối cảnh cả nước đang siết chặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh thì Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công bố 1 tin vui trong ngày 7/2. Đơn vị này đã nuôi cấy và phân lập thành công chủng mới của virus corona (2019-nCoV) có nguồn gốc từ Vũ Hán.

Ông Đặng Đức Anh - viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, các chuyên gia của Viện đã phân lập virus từ mẫu bệnh phẩm lấy từ người nhiễm bệnh tại Việt Nam trong thời gian qua. Chỉ những đơn vị nghiên cứu có nền tảng về thiết bị và kinh nghiệm mới phân lập được virus.



Trước tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức khó lường, việc nuôi cấy và phân lập thành công virus sẽ giúp Việt Nam đẩy nhanh tốc độ và số lượng xét nghiệm mẫu bệnh phẩm.

Theo TS.BS Hoàng Vũ Mai Phương - Trưởng khoa Virus, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, hiện tại mỗi ngày Viện tiếp nhận khoảng 50-70 mẫu mẫu bệnh phẩm nghi ngờ nhiễm (2019-nCoV) chuyển đến. Từ ngày 31/1, Viện Vệ sinh dịch tễ TW nhận được bộ mồi chuẩn từ Tổ chức Y tế thế giới phục vụ việc xét nghiệm virus corona bằng kỹ thuật Realtime RT – PCR. Thời gian trả kết quả xét nghiệm hiện tại đã được rút ngắn xuống còn 24-48 giờ.



Với việc phân lập thành công virus, giờ đây Việt Nam có khả năng xét nghiệm hàng nghìn mẫu bệnh phẩm trong trường hợp cần thiết chỉ trong một ngày.



Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị đón trên 1.000 công dân trở về từ Trung Quốc và gần 500 người có tiếp xúc gần với người nhiễm (2019-nCoV) đang được cách ly, theo dõi, giám sát và chờ kết quả xét nghiệm.



Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã cập nhật thông tin trên website của WHO về sử dụng kỹ thuật mới để xét nghiệm, cho được chẩn đoán sớm đồng thời tự đặt mồi đặc hiệu chuẩn thức thông qua đối tác Nhật Bản.

Bộ Y tế nhận định đây sẽ là tiền đề để các chuyên gia trong nước nghiên cứu và phát triển vắc xin phòng bệnh trong tương lai cũng như đưa ra các biện pháp dự phòng hiệu quả hơn.

Tại cuộc họp báo ngày 5/2, Thứ trưởng Bộ Y tế, GS.TS Nguyễn Thanh Long khẳng định hiện tại, Việt Nam vẫn đảm bảo cung ứng đủ sinh phẩm cho việc xét nghiệm. Được biết, Bộ Khoa học và công nghệ đã đặt hàng nhóm các nhà khoa học trong nước nghiên cứu và sản xuất bộ kit xét nghiệm virus corona trong vòng 2 tuần. Bộ kit mới được kỳ vọng rút ngắn thời gian xét nghiệm virus corona tại Việt Nam sẽ tương đương Trung Quốc hiện là khoảng 2 giờ (tính cả thời gian chuẩn bị là 4 giờ).



Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, hiện các phòng thí nghiệm đang sử dụng 2 phương pháp xét nghiệm virus corona, với thời gian từ 4-9,5 giờ tùy loại. Cả hai phương pháp này đều phát hiện được virus corona ở người đã nhiễm bệnh hay đang trong giai đoạn ủ bệnh.



