Việt Nam sắp 'khai tử' đơn thuốc giấy, giải quyết vấn nạn mua bán thuốc bừa bãi

Tờ Zing dẫn lời PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) - cho biết: Đề án đơn thuốc điện tử quốc gia do Cục Quản lý khám chữa bệnh chủ trì sẽ được triển khai áp dụng đồng thời tại các cơ sở chữa bệnh công lập và tư nhân trên phạm vi toàn quốc, thay thế cho sổ y bạ, đơn thuốc giấy mà người dân đang dùng hiện nay.

Đề án này sẽ khắc phục tình trạng tái bán các loại thuốc chỉ được bán khi có đơn, đặc biệt là thuốc kiểm soát đặc biệt và thuốc kháng sinh. Từ đó, nếu trong trường hợp vi phạm nó có thể thống kê, tổng hợp cũng như phân tích việc kê đơn, truy suất được nguồn gốc và trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức để hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra.



Đơn thuốc điện tử sẽ thay thế cho sổ y bạ, đơn thuốc giấy mà người dân đang dùng hiện nay. Ảnh minh họa.



Cụ thể, Viettimes dẫn lời ông Nguyễn Hữu Trọng - đại diện Công ty Cổ phần Mạng y tế cộng đồng cho biết về phần mềm đơn thuốc điện tử quốc gia và khẳng định, phần mềm này có thể tiếp nhận và lưu trữ đơn thuốc được gửi đến từ các cơ sở khám chữa bệnh công lập cũng như tư nhân trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, mỗi đơn thuốc sẽ ứng với một mã khác nhau, vừa tránh trùng lặp vừa đảm bảo tính bảo mật. Toàn bộ đơn thuốc đã bán từ các phần mềm quản lý cơ sở cung ứng thuốc sẽ được kho đơn thuốc tiếp nhận.



Đặc biệt, với phần mềm này người dân không cần dùng sổ y bạ cũng như đơn thuốc giấy mà vẫn có thể mua thuốc ở mọi lúc, mọi nơi nếu đảm nảo có đơn thuốc theo mã đơn của chính mình. Thông qua đó, bệnh nhân có thể biết bác sĩ kê đơn cho mình là ai, từ đó nêu ra kiến nghị, phản hồi hoặc tái kê đơn; được cảnh báo về thuốc kháng sinh, biệt dược, các loại thuốc bị cấm, thuốc quá hạn,…



Giao diện phần mềm đơn thuốc điện tử đang được thực hiện tại tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Zing



Ông Trọng khẳng định: “Mỗi người bệnh đi khám tại các cơ sở y tế đều mua sổ y bạ có giá từ 7.000 – 15.000 đồng. Nếu áp dụng đơn thuốc điện tử quốc gia, sẽ xóa sổ đơn thuốc giấy cũng như sổ y bạ, thì chúng ta có thể tiết kiệm được 100 tỷ đồng”.



Hiện tại, đề án đang được thực hiện thí điểm tại 2 tỉnh là Hà Tĩnh và Hưng Yên. Theo kết quả ban đầu, hai địa phương này đều thực hiện phần mềm một cách dễ dàng và đáp ứng được yêu cầu. Toàn bộ đơn thuốc đã kê của các cơ sở y tế tại 2 tình này đều đã được gửi lên hệ thống đơn thuốc điện tử quốc gia, Bộ Y tế, Sở Y tế, đơn vị chủ quản – theo Zing.

Thông tuyến tỉnh khám, chữa bệnh vào năm 2021. Nguồn: VTC 14

