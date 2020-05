Việt Nam sẽ được đón siêu trăng cuối cùng của năm 2020 vào tối 7/5

Với tên gọi vô cùng lãng mạn và "siêu trăng hoa", Việt Nam sẽ là một trong số ít các quốc gia trên thế giới may mắn được chiêm ngưỡng cảnh tượng khó quên này.

Siêu trăng chính là hiện tượng trăng tròn đúng lúc nằm gần trái đất nhất trong quỹ đạo hình elip, do đó mặt trăng sẽ to và sáng hơn bình thường.



Trong tháng 5 này, nhiều nước sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng cảnh tượng siêu trăng cuối cùng của năm. Siêu trăng tháng 5 được các nước phương tây ưu ái gọi bằng cái tên "siêu trăng hoa" hay "trăng hoa" (flowers moon) bởi nó xuất hiện vào mùa các loài hoa đang thi nhau đua nở.

Siêu trăng này cũng xuất hiện vào giai đoạn cao điểm của 2 trận mưa sao băng Eta-Aquariids và Eta-Lyrids. Nó vốn đạt mức độ cực đại trước khi siêu trăng xuất hiện lần lượt 3 và 2 ngày. Tuy nhiên, ánh sáng quá rực rỡ từ siêu trăng có thể che lấp khá nhiều khiến người xem rất khó thấy rõ sao băng.



Theo công bố của NASA, đây sẽ là siêu trăng cuối cùng của năm 2020, do đó, nếu bỏ lỡ cơ hội này ắt hẳn sẽ rất nhiều người phải hối tiếc. Tuy nhiên, hầu hết các quốc gia ở Âu-Mỹ sẽ đành phải ngậm ngùi bỏ qua khoảnh khắc ngắm nhìn "siêu trăng hoa" cuối cùng của năm.



Nguyên nhân bởi, siêu trăng sẽ xuất hiện vào gần giữa trưa theo giờ GMT (giờ chuẩn theo vĩ độ 0 qua Đài thiên văn Greenwich - Anh). Cụ thể, nó sẽ là 10 giờ 45 phút theo giờ GMT, khi đó mặt trời sáng rất mạnh nên khiến siêu trăng sẽ bị lu mờ.

Mặt khác, Việt Nam lại may mắn có thể ngắm nhìn siêu trăng bởi nó xuất hiện vào khoảng 17h45 chiều - đúng lúc hoàng hôn và kéo dài thêm nhiều giờ đồng hồ. Bởi vậy, mọi người có thể yên tâm ngắm nhìn mặt trăng tròn và to hơn khi trời tối hẳn.



Trong năm 2020, từ tháng 2 đến tháng 5 thế giới đã có cơ hội chiêm ngưỡng 4 siêu trăng gồm: siêu trăng tuyết, siêu trăng giun, siêu trăng hồng và siêu trăng hoa.

Năm 2020: Chiêm ngưỡng 3 lần nguyệt thực, 1 lần nhật thực tại Việt Nam. Nguồn: THVL

