Việt Nam tạm dừng chính sách miễn thị thực đơn phương với 8 nước châu Âu do lo ngại COVID-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới, để tăng cường phòng, chống dịch bệnh lây lan, Chính phủ Việt Nam đã quyết định tạm dừng thực hiện chính sách miễn thị thực đơn phương với 8 nước châu Âu. Cụ thể, công dân từ 8 nước châu Âu: Đức, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Na Uy Phần Lan, Thụy Điển sẽ không còn được miễn thị thực visa kể từ 0 giờ ngày 12/3/2020. Đồng thời, Việt Nam tạm thời sẽ không cử các cán bộ đi học tập, công tác ở nước ngoài trừ những trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Trước đó, Việt Nam cũng đã tạm dừng miễn thị thực ( visa ) với công dân Hàn Quốc từ 0h ngày 29/2, với công dân Ý từ 0h 3/3 khi các quốc gia trên bùng phát dịch COVID-19 trên diện rộng.

Hiện tại, các công ty du lịch đang dấy lên lo ngại một số du khách châu Âu có thể rơi vào tình trạng mắc kẹt tại cửa khấu nếu không nắm rõ chính sách mới thay đổi này. Trước đó vào ngày 9/3, một số công ty du lịch khai thác thị trường châu Âu đã nhận được thông báo từ bộ phận quản lý xuất nhập cảnh ngưng làm visa khách Âu. Sau khi tạm dừng miễn visa từ ngày 12/3, các khách châu Âu muốn vào Việt Nam công tác, du lịch sẽ phải tự làm thủ tục visa ở nước sở tại.

Các đoàn khách châu Âu vẫn đang giữ kế hoạch du lịch Việt Nam trong tháng 3-4/2020, tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh hiện nay và trước thông tin Chính phủ sẽ ngưng miễn thị thực cho du khách từ 8 quốc gia thuộc EU, nhiều doanh nghiệp du lịch đã làm việc với đối tác, sẵn sàng hủy tour khi quy định chính thức được áp dụng, theo Tuổi trẻ.

Cơ quan chức năng kiểm soát hành khách khi nhập cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất

Việt Nam đã thông báo quyết định này cho các quốc gia nói trên và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước, các tổ chức, đối tác quốc tế để phòng chống, kiểm soát dịch bệnh nguy hiểm đang lây lan. Tính đến thời điểm hiện tại ngày 11/3, Việt Nam đã có 35 ca dương tính với virus corona chủng mới. Trong đó có 16 ca bệnh đã được chữa khỏi và xuất viện.

