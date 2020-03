Việt Nam tạm dừng nhập cảnh với người nước ngoài từ 27 nước châu Âu

Sáng 14/3, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo, trước diễn biến nhanh và phức tạp trên toàn thế giới của dịch bệnh COVID-19, Chính phủ Việt Nam quyết định tạm thời chưa cho nhập cảnh đối với khách du lịch đến từ hoặc đã đi qua 26 nước thuộc khu vực Schengen và Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Anh quốc) trong vòng 14 ngày trước ngày dự kiến đến Việt Nam; tạm dừng việc cấp thị thực tại cửa khẩu.

Quyết định này có hiệu lực 30 ngày kể từ 12h ngày 15/3/2020. Bộ Ngoại giao lưu ý quy định này không áp dụng với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao và công vụ.

Người nước ngoài khai báo y tế trước khi nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Hoàng Triều

Các trường hợp người nước ngoài là chuyên gia, quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao khi nhập cảnh phải qua kiểm tra y tế và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp tại doanh nghiệp, cơ sở lưu trú theo đúng quy định của Bộ Y tế Việt Nam.



Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam đã thông báo quyết định này tới các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ, phối hợp với các nước, các tổ chức và đối tác quốc tế, kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, không để dịch lây lan trong cộng đồng.

26 quốc gia châu Âu thuộc khối Schengen bao gồm: Áo, Bỉ, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hi Lạp, Hungary, Iceland, Ý, Latvia, Liechtenstein, Litva, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ.



Trước diễn biến mới phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Ngoại giao khuyến cáo với công dân Việt Nam đang ở nước ngoài cần lưu ý, không đến các vùng đang có dịch; hạn chế đi lại và tới những nơi công cộng đông người nếu không thực sự cần thiết; thực hiện nghiêm các khuyến cáo, hướng dẫn, đồng thời tuân thủ tuyệt đối quy tắc phòng chống dịch COVID-19 của cơ quan chức năng sở tại. Người dân cần bình tĩnh, tránh hoang mang, thường xuyên cập nhật thông tin qua báo chí chính thức, cảnh giác và không truyền bá những thông tin chưa kiểm chứng.

Người nước ngoài khai báo y tế trước khi nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Quang Định



Đối với những người từ nước ngoài trở về, cần thực hiện khai tờ khai y tế chính xác, trung thực khi nhập cảnh. Những người trở về từ hoặc đi qua vùng có dịch cần thực hiện khai tờ khai y tế chính xác, trung thực khi nhập cảnh; chấp hành nghiêm túc việc giám sát y tế và cách ly 14 ngày theo quy định. Các trường hợp che giấu, không khai báo, cố ý cung cấp thông tin sai sự thật, không chấp hành cách ly sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định Pháp luật



Ngoài ra, công dân Việt Nam ở nước ngoài hãy kịp thời thông tin tới các cơ quan chức năng sở tại, các cơ quan đại diện Việt Nam tại sở tại và người thân trong trường hợp khẩn cấp.



Công dân Việt Nam ở nước ngoài trong trường hợp cần trợ giúp, có thể liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân được đăng tải trên website chính thức của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc số điện thoại của Tổng đài bảo hộ công dân Cục Lãnh sự là: +84.981.84.84.84.



Trước đó, ngày 11/3, Chính phủ Việt Nam đã quyết định tạm dừng thực hiện chính sách miễn thị thực đơn phương với 8 nước châu Âu bao gồm: Đức, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Na Uy Phần Lan, Thụy Điển.



Công dân từ 8 quốc gia này sẽ không được miễn thị thực visa kể từ 0 giờ ngày 12/3/2020. Đồng thời, Việt Nam tạm thời sẽ không cử các cán bộ đi học tập, công tác ở nước ngoài trừ những trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Hà Ly (t/h)