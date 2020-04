Việt Nam thử nghiệm lâm sàng thuốc sốt rét chroloquine trong điều trị COVID-19

Đại sứ Anh Gareth Ward cùng đại diện Cục Khoa học Công nghệ - Đào tạo (Bộ Y tế) và giáo sư Guy Thwaites, Giám đốc đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU), chia sẻ trong video giới thiệu về dự án rằng:

"Nếu thử nghiệm này chứng minh chloroquine là một phương pháp điều trị COVID-19 hiệu quả, phương pháp này có thể được triển khai để điều trị cho hàng triệu người trên khắp thế giới ở mọi mức thu nhập với chi phí hợp lý, một cách công bằng, hiệu quả và an toàn".

Chloroquine là thuốc điều trị sốt rét

TS Nguyễn Ngô Quang, Cục Phó Cục Khoa học Công nghệ-Đào tạo, Bộ Y tế cho biết, Bộ đã phối hợp với các tổ chức y tế, đặc biệt là Đại sứ quán Anh, để triển khai một hoạt động liên quan đến nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng chloroquine trong điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19.

Theo ông Quang, đây là cách tiếp cận, hướng đi phù hợp với mục đích tìm ra phương pháp mới, thuốc mới trong điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 tại Việt Nam.

Ảnh minh họa

Ngày 8/4, Bộ Y tế giao Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM chủ trì nghiên cứu đánh giá tính an toàn và hiệu quả của việc dùng thuốc chlroquine điều trị COVID-19.



TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - chủ trì đề tài nghiên cứu nói trên, cho biết hiện tại các nước châu Âu và Mỹ vẫn còn nhiều tranh luận trái chiều về hiệu quả thực sự của thuốc chlroquine trong điều trị người bệnh COVID-19.



Trong quyết định phê duyệt đề tài, thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu là 12 tháng. Để thực hiện nghiên cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới sẽ triển khai thử nghiệm lâm sàng có đối chứng ngẫu nhiên với khoảng 240 người đã nhiễm SARS-CoV-2.

Các bệnh nhân sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên chia làm hai nhóm, mỗi nhóm gồm 120 người bệnh. Cả hai nhóm sẽ cùng được điều trị theo phác đồ điều trị bệnh COVID-19 hiện nay của Bộ Y tế nhưng một nhóm sẽ được uống chlroquine và một nhóm không.

Trước đó, trên cơ sở đề xuất của Bộ Y tế, nhằm xây dựng phác đồ điều trị bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã phê duyệt đề tài độc lập cấp Nhà nước “Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của việc bổ sung lopinavir/ritonavir phối hợp trong điều trị người bệnh nhiễm virus corona mới”.

Lopinavir/ritonavir được biết đến là một loại công thức phối hợp liều cố định để điều trị và phòng ngừa nhiễm HIV/AIDS. Trong vòng 12 tháng, nghiên cứu sẽ làm rõ đánh giá hiệu quả và tính an toàn của việc sử dụng bổ sung lopinavir/ritonavir phối hợp trong điều trị người bệnh nhiễm COVID-19 dựa trên phác đồ điều trị của Bộ Y tế. Đề xuất phác đồ sử dụng bổ sung lopinavir/ritonavir phối hợp trong điều trị người bệnh nhiễm SARS-CoV-2.

Tại Việt Nam việc điều trị cho bệnh nhân COVID-19 đã có hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong phác đồ này, Bộ Y tế chưa công nhận sử dụng chloroquine trong điều trị các trường hợp viêm phổi do virus SARS-CoV-2.

Trước đó nhiều quốc gia cũng tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm thuốc chống sốt rét trong điều trị COVID-19. Tuy nhiên, hiệu quả và tính ứng dụng thực tế của loại thuốc này trên người bệnh còn gây nhiều tranh cãi.



Điển hình, một nhóm nhà khoa học Pháp đã thông báo kết quả thử nghiệm lâm sàng thành công thuốc tổng hợp của 2 loại thuốc sẵn có là hydroxychloroquine (thuốc chống sốt rét) và azithromycin (kháng sinh trị các loại nhiễm trùng do vi khuẩn) trong việc chống lại virus SARS-CoV-2.



Hôm 19/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Cơ quan Quản lý dược phẩm và thực phẩm (FDA) đã phê chuẩn việc dùng thuốc chloroquine trong điều trị bệnh COVID-19, nhưng sau đó tuyên bố này đã bị chính FDA bác bỏ.

Ngày 17/2, bà Sun Yanrong - Phó Giám đốc Trung tâm phát triển công nghệ sinh học thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc xác nhận loại thuốc trị sốt rét Chloroquine Phosphate có hiệu quả trong điều trị COVID-19.

