Việt Nam thực hiện thành công ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người cho sống

Ngày 24/2, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức họp báo chính thức công bố thực hiện thành công ca ghép chi thể đầu tiên tại Đông Nam Á, cũng là ca ghép đầu tiên trên thế giới từ người cho sống.

"Có thể nói đây là một thử thách rất lớn của Bệnh viện. Nhưng nhờ có sự chuẩn bị chu đáo từ việc đào tạo nhân lực lẫn đầu tư trang thiết bị y tế, nhất là chúng tôi đã thực hiện hàng nghìn ca ghép trước đó, nên đủ điều kiện lẫn kinh nghiệm để tiến hành ca ghép này" - GS.TS.TTND. Mai Hồng Bàng - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.

GS.TS.TTND. Mai Hồng Bàng thông tin tại buổi họp báo.

Bệnh nhân được thực hiện ca ghép chi thể này là anh Phạm Văn Vương (31 tuổi, Thanh Trì, Hà Nội). Anh Vương được nhận bàn tay trái từ một người hiến sống.

Năm 2016, anh Vương gặp phải một tai nạn lao động khiến 1/3 cẳng tay dưới và bàn tay trái bị dập nát. Lúc này các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã buộc chỉ định cắt cụt phần cẳng tay trái này cho bệnh nhân do vết thương quá nặng nề và không còn khả năng bảo tồn. Sau ca phẫu thuật, vết thương mỏm cụt nhanh chóng liền sẹo và anh Vương được xuất viện 2 tuần sau đó, tuy nhiên, sự mất mát quá lớn ở một bên tay khiến anh Vương khó có thể nguôi ngoai.

Khoảng 4 năm sau, ngày 3/1/2020, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận một trường hợp bị tai nạn lao động tương tự. Bệnh nhân bị băng chuyền của máy tải gạch cuốn và đè ép trực tiếp lên tay trái từ vùng dưới cẳng tay cho đến sát nách. Đây là ca bệnh nặng và phức tạp, trong suốt 3 tuần điều trị, các bác sĩ khoa Chấn thương chi trên và Vi phẫu đã 3 lần thực hiện phẫu thuật nhưng cũng không thể cứu được cánh tay của bệnh nhân. Cuối cùng các bác sĩ thống nhất cắt cụt chi thể ngang mức 1/3 trên cánh tay để tránh tình trạng hoại tử vùng khuỷu tay và cơ, nhiễm trùng, đe dọa tính mạng nạn nhân.

Sau đó, các bác sĩ nhận thấy phần đoạn 1/3 dưới cẳng tay đến bàn tay của phần chi thể bị cắt cụt có thể sử dụng để ghép cho những bệnh nhân bị cụt ở vị trí tương ứng. Được sự đồng ý và tự nguyện hiến của bệnh nhân và gia đình , phần chi thể này đã được ghép cho anh Phạm Văn Vương.

Anh Phạm Văn Vương đã có thể cử động bàn tay được hiến từ người cho sống. Ảnh: BVCC



Được biết, ca ghép này được ê-kíp mổ của GS.TSKH.TTND. Nguyễn Thế Hoàng (Phó Giám đốc Ngoại khoa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) cùng 8 bác sĩ của Khoa chấn thương chi trên và Vi phẫu thực hiện vào hôm 21/1 vừa qua.

Sau 8 giờ nỗ lực, ca ghép chi thể đầu tiên tại Đông Nam Á, cũng là ca ghép đầu tiên trên thế giới từ người cho sống đã được thực hiện thành công. Bệnh nhân được theo dõi sát sao từng giờ, từng ngày, kiểm tra quá trình dùng thuốc thải ghép để chống nhiễm trùng và giữ cho bàn tay sống. Đến nay, hơn 1 tháng sau ghép, anh Vương đã có thể sử dụng bàn tay ghép để cầm nắm một số đồ vật.

GS. TS. TTND. Nguyễn Thế Hoàng - Phó Giám đốc Ngoại khoa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là 1 trong 5 phẫu thuật viên chính tham gia ca ghép tay đầu tiên trên thế giới năm 2008. Ảnh: BVCC

GS. TS.TTND. Mai Hồng Bàng cho biết, trong y văn thế giới hiện nay mới chỉ có 89 ca ghép chi thể, đều lấy từ người cho chết não. Tại các nước Đông Nam Á, đến nay chưa có một ca ghép chi thể đồng loại nào được ghi nhận. Với ca ghép tay thành công này, Việt Nam đã trở thành nước đầu thực hiện ca ghép chi thể tại Đông Nam Á, cũng là ca ghép đầu tiên trên thế giới từ người cho sống.

Your browser does not support HTML5 video.

Lần đầu tiên Việt Nam ghép chi thể thành công từ người cho sống

Kiều Đỗ (t/h)