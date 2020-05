Việt Nam vẫn tiềm ẩn nguy cơ COVID-19 xâm nhập cộng đồng

Đến sáng 18/5, Việt Nam đã 32 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Đây là thành quả đáng tự hào trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của nước ta. Tuy nhiên, theo PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Sự kiện y tế công cộng, thành quả này là đáng mừng nhưng chúng ta không được chủ quan vì vẫn luôn có nguy cơ COVID-19 xâm nhập cộng đồng.

"Hiện tại, khó có thể nói Việt Nam không còn nguy cơ có ca mắc trong cộng đồng. Chúng ta chỉ có thể nói nguy cơ thấp. Điều đó có nghĩa vẫn luôn có nguy cơ”, PGS.TS Trần Đắc Phu cho biết.





Dịch bệnh sẽ còn kéo dài

Cụ thể, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, mặc dù đã qua hơn một tháng Việt Nam không ghi nhận trường hợp mắc mới lây nhiễm trong cộng đồng, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất thấp nhưng vẫn còn tiềm ẩn.

Hiện tại, tình hình dịch bệnh ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực và trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Việt Nam lại đang bắt đầu cuộc sống "bình thường mới", trong thời gian tới sẽ mở dần các đường bay quốc tế, nhiều chuyến bay đón công dân Việt Nam về nước, yêu cầu để các nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật cao từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch nhập cảnh vào Việt Nam. Bên cạnh đó, tại các biên giới đường bộ, rất khó để kiểm soát triệt để việc người dân vượt biên trái phép thông qua đường mòn, lối mở... do đó, luôn thường trực nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây nhiễm cho cộng đồng.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, khi nào các nước hết dịch thì Việt Nam mới có thể yên tâm. Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định, dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra có thể kéo dài hiều tháng, thậm chí là nhiều năm, khó chấm dứt hẳn như dịch SARS.

Do đó, ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đề nghị người dân không được chủ quan, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với nhiệm vụ kép là vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch.

"Chúng ta đã quay lại cuộc sống bình thường nhưng phải lưu ý là bình thường mới, tức vẫn thực hiện các biện pháp phòng bệnh tùy theo điều kiện từng nơi”, PGS.TS Trần Đắc Phu nhấn mạnh.

Công bố hết dịch hay không cũng "không ảnh hưởng"



Theo quy định tại Điều 40, Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, nếu sau 28 ngày tính từ ngày bệnh nhân gần nhất được cách ly tại Theo quy định tại Điều 40, Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, nếu sau 28 ngày tính từ ngày bệnh nhân gần nhất được cách ly tại cơ sở y tế , không ghi nhận thêm bệnh nhân mới bị lây nhiễm trong cộng đồng thì có thể công bố hết dịch. Tính từ ngày 16/4 đến nay, Việt Nam đã qua 32 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trước câu hỏi về Việt Nam có quyết định công bó hết dịch thời điểm này hay không, bác sĩ Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh kiêm Trưởng phòng Công tác xã hội , Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết, việc thông qua công bố hết dịch hay không, tình hình dịch cơ bản không ảnh hưởng.

"Chúng ta vẫn đang tiếp nhận công dân từ nước ngoài trở về, trong đó có không ít ca nhiễm bệnh. Người dân và các ngành chức năng phải luôn trong tâm thế chủ động phòng chống dịch. Do đó, việc công bố hết dịch hay không, thời gian này, công tác phòng dịch vẫn không thay đổi”, bác sĩ Khanh cho biết.



Việc công bố hết dịch trong thời điểm này có những mặt lợi là giúp các quốc gia khác "mở cửa" hơn đối với người dân, khách nước ngoài tin tưởng đến du lịch, làm việc vì Việt Nam đã an toàn. Việc công bố hết dịch cũng là cách để để thế giới chứng kiến cách làm việc hiệu quả của Việt Nam.

"Tuy nhiên, thời điểm này, địch vây tứ phía nên chúng ta phải tiếp tục phòng chống, không lơ là”, bác sĩ Khanh nói.

