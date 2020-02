Việt Yên (Bắc Giang): Tăng cường quản lý về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Theo đó, trong những năm qua, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thu hồi đất trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo ra quỹ đất để triển khai các dự án quan trọng. Không chỉ tạo điều kiện khai thác có hiệu quả nguồn lực tài chính từ đất cho đầu tư phát triển, mà còn huy động một lượng lớn vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn. Từ đó góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đưa Việt Yên trở thành huyện đầu tiên của tỉnh về đích nông thôn mới, làm thay đổi đáng kể bộ mặt từ thị trấn đến các vùng nông thôn.





Tại hội nghị, UBND huyện Việt Yên yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát lại các kế hoạch GPMB để điều chỉnh tiến độ cho phù hợp.



Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chưa huy động được sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể nhân dân. Hình thức, nội dung, phương pháp tuyên truyền vận động chưa thật sáng tạo, chưa phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Hồ sơ pháp lý về đất đai ở một số địa phương chưa đầy đủ, thất lạc qua nhiều thời kỳ nên việc xác định nguồn gốc đất còn khó khăn, nguồn vốn thực hiện còn hạn chế. Tiến độ GPMB một số dự án còn chậm trễ, kéo dài. Công tác bố trí tái định cư một số dự án còn bị động. Tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực GPMB còn nhiều và phức tạp.

Để chấn chỉnh và khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên, nhằm đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, ổn định cuộc sống người dân bị thu hồi đất và giảm tình hình khiếu kiện trên địa bàn huyện, UBND huyện Việt Yên yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn rà soát lại các kế hoạch GPMB để điều chỉnh tiến độ cho phù hợp. Đơn vị tư vấn GPMB phối hợp với UBND các xã, thị trấn, chủ đầu tư, các cơ quan chuyên môn tiếp tục triển khai thực hiện các bước theo quy định tại Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện kết luận hội nghị.



Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời theo thẩm quyền, kiên quyết đối với các trường hợp lấn chiếm đất, chuyển mục đích xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp và tại các khu vực đã có kế hoạch sử dụng đất, thông báo thu hồi đất để thực hiện các dự án. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra vi phạm và chậm tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn.

Ngoài ra, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các chủ dự án có trách nhiệm phối hợp tổ chức tuyên truyền về nội dung của dự án và yêu cầu của công tác GPMB để thực hiện dự án. Đổi mới hình thức và phương pháp tuyên truyền, vận động với phương châm đến từng hộ, vận động từng người. Cùng với đó, xây dựng chi tiết kịch bản tuyên truyền đối với từng dự án, phân công trách nhiệm theo từng nhóm đối tượng tuyên truyền (cán bộ, đảng viên, hội viên,…); sử dụng tổng hợp, phát huy sức mạnh của các cơ quan thông tin đại chúng, ưu thế vận động trực tiếp của các tổ chức chính trị - xã hội để tuyên truyền về công tác GPMB, kết hợp giữa tuyên truyền, vận động với đối thoại trực tiếp. Hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở tăng thời lượng phát sóng và thường xuyên tuyên truyền về công tác GPMB của huyện.



Phát huy vai trò của các Tổ công tác, Đoàn tuyên truyền do Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thành lập đã củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các tổ chức trong hệ thống chính trị có đủ kiến thức Pháp luật cần thiết làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền về chính sách GPMB.



Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện theo chức năng, nhiệm vụ cử cán bộ sâu sát địa bàn, nắm chắc tình hình, tư tưởng nhân dân trong quá trình triển khai GPMB. Công an huyện làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng dân chủ gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tới tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân khi thực hiện chính sách.



Đặc biệt là công tác chú trọng quản lý đất đai, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải chủ động, thường xuyên rà soát, xác định nguồn gốc đất, xử lý các trường hợp không rõ nguồn gốc hoặc giao đất trái thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, cần làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với các tổ chức và cá nhân để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép và các hành vi vi phạm khác trên đất đã quy hoạch; kiên quyết đình chỉ, cưỡng chế phá dỡ, di chuyển các công trình xây dựng và các vi phạm trên đất thu hồi trước khi tiến hành kiểm kê.



Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện dồn đổi và quản lý chặt chẽ đất công ích theo hướng tập trung; giải quyết dứt điểm đất kinh doanh dịch vụ (đất tiêu chí). Nâng cao chất lượng công tác lập và quản lý quy hoạch sử dụng đất, nhất là tại các vùng có khả năng thu hút đầu tư phát triển. Công bố công khai quy hoạch các dự án, các mốc giới và hành lang bảo vệ công trình để chính quyền cơ sở quản lý và để nhân dân giám sát.



Đỗ Tuấn