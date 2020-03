Vietnam Airlines thông báo tạm dừng tất cả đường bay quốc tế đến hết tháng 4

Sau khi công bố tạm dừng đường bay đến Pháp, Malaysia, Nga và một số nước khác do tình hình dịch bệnh. Việt Nam quyết định dừng khai thác tất cả các đường bay quốc tế.

Mới đây, hãng Hàng không Quốc gia Vietnam Airlines vừa phát đi thông báo tạm dừng khai thác tất cả đường bay quốc tế đến hết ngày 30/4.

Cụ thể, tạm dừng khai thác 2 chiều các đường bay giữa Việt Nam và các nước Đông Nam Á gồm Singapore, Thái Lan, Indonesia, Lào, Campuchia, Myanmar từ ngày 21/3.

Tạm dừng khai thác 2 chiều đường bay Anh, Nhật Bản từ ngày 23/3.

Tạm dừng chiều Việt Nam đi Đức, Úc từ ngày 24/3; chiều về Việt Nam từ ngày 25/3.

Các đường bay giữa Việt Nam với Trung Quốc, Hong Kong, Macao, Hàn Quốc, Pháp, Nga, Malaysia và Đài Loan cũng đã được dừng khai thác.

Vietnam Airlines dừng khai thác tất cả đường bay quốc tế. Ảnh: VNA

Việc tạm dừng khai thác đường bay quốc tế sẽ ảnh hưởng đến một bộ phận khách hàng, Vietnam Airlines thông báo miễn lệ phí và điều kiện thay đổi ngày bay, thay đổi hành trình trên vé cho tất cả hành khách bay quốc tế bị ảnh hưởng xuất vé trước ngày 25/3.

Theo Vietnam Airline, quyết định tạm dừng khai thác đường bay quốc tế dựa trên diễn biến dịch bệnh, quy định mới của Chính phủ Việt Nam liên quan đến nhập cảnh, cách ly và chính sách phong tỏa biên giới của các quốc gia, vùng lãnh thổ trong thời gian này.

Hãng hàng không khẳng định sẽ thông báo rộng rãi tới hành khách về kế hoạch khai thác trở lại các đường bay quốc tế này sau khi có quyết định mới của các nhà chức trách. Để cập nhật thông tin nhanh nhất, hành khách có kế hoạch bay quốc tế trong khoảng thời gian này có thể chủ động theo dõi lịch bay trên website www.vietnamairlines.com và ứng dụng Vietnam Airlines để lên phương án phù hợp.



Đại diện Vietnam Airlines cũng thông tin trên báo Thanh Niên, trong thời gian sắp tới, nếu có yêu cầu, các chuyến bay "giải cứu" người Việt tại nước ngoài vẫn sẽ được thực hiện.

Vietnam Airlines thông báo dừng tất cả đường bay đến Hàn Quốc từ đầu tháng 3

Kiều Đỗ (t/h)