Vietnam Airlines lập danh sách phi hành đoàn chuyến bay VN54 có nữ tiếp viên nhiễm COVID-19

Sáng ngày 13/3, TP Hà Nội tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 do có diễn biến mới liên quan đến dịch bệnh. Trong cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, đã ghi nhận trường hợp tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines được xác định dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch Covid-19.

Về ca bệnh này, hãng hàng không Vietnam Airline chon biết, kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 về nữ tiếp viên của hãng được thông báo vào ngày 12/3. Nữ tiếp viên này phục vụ trên chuyến bay VN54 từ London về Hà Nội ngày 9/3.

Ảnh minh họa

Hãng này cũng cho biết thêm, nữ tiếp viên đã xin nghỉ phép ngay khi trở về Hà Nội vào sáng ngày 9/3. Đến tôi 10/3, nữ tiếp viên có các triệu chứng như ho ít, thân nhiệt cao nên lập tức thông báo với đoàn tiếp viên. Đồng thời gọi điện đến đường dây nóng phòng chống dịch COVID-19 của Sở Y tế Hà Nội để xin hướng dân cụ thể. Đến sáng 13/3, nữ tiếp viên chủ động đến bệnh viện xét nghiệm và cách ly.

Ngay sau khi có kết quả của nữ tiêp viên, Vietnam Airlines đã lập tức khoanh vùng, báo cáo với nhà chức trách danh sách phi công, tiếp viên, nhân viên và hành khách liên quan để có phương án xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khử trùng nơi làm việc của đoàn tiếp viên tại miền Bắc. Chuyến bay có nữ tiếp viên dương tính với COVID-19 được khử trùng toàn bộ.

Đã tiến hành khử trùng toàn bộ máy bay có nữ tiếp viên nhiễm COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các sở ngành, quận huyện phải có giải pháp mạnh mẽ hơn để rà soát những người liên quan đến 2 chuyến bay của Vietnam Airlines từ London về Nội Bài trong ngày 2/3 và 9/3.

Việc rà soát những người liên quan đến 2 chuyến bay trên cần có sự tham gia của người dân, cộng đồng du lịch, cơ sở lưu trú… mới có thể hạn chế thấp nhất dịch bệnh trong thời gian tới.

Nga Đỗ (t/h)