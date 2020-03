Vietnam Airlines vẫn vận chuyển khách từ châu Âu về Việt Nam, siết chặt quy định về sức khỏe

Theo thông báo mới vào tối 14/3, Hãng Hàng không Vietnam Airlines cho biết hãng sẽ vẫn vận chuyển khách từ châu Âu về Việt Nam nhưng sẽ siết chặt các quy định về sức khỏe. Cụ thể, từ ngày 15/3/2020, Vietnam Airlines sẽ vận chuyển các hành khách đảm bảo đầy đủ điều kiện xuất, nhập cảnh và sức khỏe về Việt Nam trên các chuyến bay của hãng khởi hành từ London (Anh), Paris (Pháp), Frankfurt (Đức). Hãng sẽ tiến hành phỏng vấn, đo thân nhiệt bắt buộc các hành khác để đảm bảo họ đủ điều kiện Sức Khỏe thực hiện chuyến bay về Việt Nam.

Phi hành đoàn sẽ được trang bị đồ bảo hộ y tế đặc chủng

Hãng yêu cầu hành khách phải đeo khẩu trang và găng tay trên toàn bộ hành trình bay. Hành khách cũng được theo dõi sức khỏe, chăm sóc liên tục trên chuyến bay và tiến hành cách ly theo quy định sau khi hạ cánh. Để hạn chế lây nhiễm COVID-19 , các dịch vụ trên chuyến bay sẽ chỉ được phụ vụ tối thiểu với nước uống và đồ ăn khô. Toàn bộ phi hành đoàn sẽ được trang bị đồ bảo hộ y tế đặc chủng để đảm bảo an toàn. Các chuyến bay từ các nước châu Âu về Việt Nam sẽ được hạ cánh tại sân bay thích hợp ở Việt Nam sau khi Vietnam Airlines làm việc với các cơ quan chức năng.

Trước đó, vào sáng 14/3, Vietnam Airlines cho biết hãng sẽ tạm ngưng việc chuyên chở hành khách từ London (Anh), Paris (Pháp), Frankfurt (Đức) về Việt Nam. Các chuyến bay khởi hành từ Việt Nam đi các nước châu Âu vẫn được phục vụ bình thường để du khách nước ngoài có thể trở về nước. Tuy nhiên sau đó hãng đã thay đổi thông báo này sau khi tổng hợp các yêu cầu, nguyện vọng và làm việc với cơ quan chức năng. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng thông báo sẽ tạm thời ngừng nhập cảnh đối với khách nước ngoài đến từ Anh và 26 nước châu Âu thuộc khối Schengen, hoặc đã đi qua các nước này trong vòng 14 ngày trở lại đây, tạm dừng cấp thị thực tại cửa khẩu cho tất cả những người nước ngoài, không phân biệt quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hiện Vietnamn Airlines là hãng hàng không duy nhất của Việt Nam khai thác đường bay châu Âu. Hãng cũng đang làm việc với các cơ quan chức năng để các chuyến bay ngày 14/3 từ London, Paris và Frankfurt về Việt Nam được khai thác bình thường nhưng dự kiến sẽ hạ cánh tại các sân bay Vân Đồn, Cần Thơ và thực hiện cách ly hành khách theo quy định của Bộ Y tế.

Chi Nguyễn (t/h)