Viettel là đơn vị thứ 6 trên thế giới sản xuất thành công thiết bị 5G

Ngày 17/1, Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh vừa thực hiện cuộc gọi video đầu tiên sử dụng đường truyền dẫn dữ liệu kết nối 5G trên thiết bị thu phát sóng gNodeB.

Cuộc gọi kết nối thành công, hai Bộ trưởng trò chuyện vui vẻ đồng thời dành lời khen hình ảnh cuộc gọi sắc nét, âm thanh trong, tín hiệu được đánh giá không có độ trễ.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh đã thực hiện cuộc gọi video đầu tiên sử dụng đường truyền dẫn dữ liệu kết nối 5G trên thiết bị do Viettel nghiên cứu và sản xuất.



Thiết bị thu phát sóng gNodeB là thiết bị do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) nghiên cứu và sản xuất, bao gồm cả thiết bị phần cứng và phần mềm.



Với nền tảng kinh nghiệm từ quá trình tự nghiên cứu phát triển trạm thu phát sóng BTS cho 4G - eNodeB và quá trình nghiên cứu tiền khả thi 5G đội ngũ kỹ sư của Viettel đã mất 6 tháng (từ tháng 6 đến tháng 12/2019) để phát triển hệ thống thiết bị gNodeB 5G.



Hiện trên thế giới chỉ có 5 công ty đã sản xuất thành công các thiết bị mạng cho 5G đó là: Ericsson, Nokia, Huawei, Samsung và ZTE. Với việc sản xuất thành công thiết bị gNodeB 5G cả phần cứng và phần mềm, Viettel sẽ trở thành nhà cung cấp thứ 6 trên thế giới sản xuất thiết bị mạng 5G. Đặc biệt, trong số các nhà cung cấp kể trên, chỉ có duy nhất Viettel vừa là nhà khai thác viễn thông, vừa có khả năng sản xuất các thiết bị mạng.

Thiết bị BTS mạng 5G do Viettel sản xuất.



Đại diện Tập đoàn Viettel cho hay, việc tự thiết kế và sản xuất thiết bị 5G sẽ giúp Viettel chủ động trong việc triển khai 5G cho mạng di dộng của mình và các dịch vụ gia tăng đi kèm, nhằm tạo ra những trải nghiệm 5G tốt nhất cho người dùng.



Trước đó, hồi tháng 5/2019, Tập đoàn Viettel cùng với Tập đoàn Ericsson (Thụy Điển) thực hiện kết nối chính thức lần đầu tiên trên mạng di động 5G tại Việt Nam đồng thời thực hiện cuộc gọi 5G đầu tiên, song bằng thiết bị nhập khẩu của đối tác này.

Viettel đặt mục tiêu đến 6/2020 sẽ thương mại hóa 5G Microcell và đến tháng 6/2021 thương mại hóa 5G Microcell trên toàn mạng lưới. Xây dựng các sản phẩm dân sự, quân sự trên "Hệ sinh thái công nghệ 5G" phát triển và sản xuất tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác nghiên cứu, sản xuất thiết bị mạng 5G của Viettel

Trước đó, ngay khi nhậm chức Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông từ cuối năm 2018, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã khẳng định 5G là cơ hội để Việt Nam thay đổi thứ hạng trên thế giới. Ông cũng yêu cầu các doanh nghiệp công nghệ lớn của Việt Nam không chỉ triển khai nhanh mạng lưới cho phát triển 5G, mà còn phải sản xuất được thiết bị 5G.



Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ: “Đến lúc này, tôi có niềm tin khá vững chắc trước tuyên bố của Thủ tướng trong kỳ họp Quốc hội vừa rồi rằng năm 2020 Việt Nam sẽ thương mại hóa 5G bằng thiết bị Việt Nam. Hôm nay chúng ta có niềm tin đó. Với những gì Viettel đã làm được, dân tộc ta có thể tự hào rằng Việt Nam sánh bước với những quốc gia hàng đầu thế giới”.

Your browser does not support HTML5 video.

Phủ sóng 5G tại TP.HCM