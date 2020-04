Vingroup: Có thể sản xuất 45.000 máy thở không xâm nhập và 10.000 máy thở xâm nhập mỗi tháng

Từ 12h trưa 30/3/2020, lãnh đạo Tập đoàn Vingroup đã triệu tập phiên họp khẩn cấp, yêu cầu tất cả các Viện nghiên cứu của Tập đoàn dừng hết các việc hàng ngày để tập trung vào tìm kiếm và nghiên cứu các phương án để có thể sản xuất được các loại máy thở.





Liên quan đến kế hoạch sản xuất máy thở các loại và máy đo thân nhiệt, ông Nguyễn Việt Quang - tổng giám đốc Vingroup, cho biết: "Chúng tôi dự kiến sẽ cung cấp các thiết bị này cho Bộ Y Tế Việt Nam với đúng giá thành linh kiện, không tính chi phí vận chuyển, thuế các loại, chi phí nhân công, sản xuất… vào giá thành". Trong đó, đơn vị được giao trọng trách chủ lực là Viện Nghiên cứu - thiết kế ôtô 1, Viện Nghiên cứu - thiết kế ôtô 2, Viện Nghiên cứu thiết bị di động, Viện Nghiên cứu - thiết kế thiết bị gia đình thông minh, Viện Nghiên cứu thiết kế thiết bị viễn thông, Viện Nghiên cứu thiết kế pin thông minh, Nhà máy sản xuất ôtô VinFast và Nhà máy sản xuất các thiết bị điện Tử vi nSmart.Liên quan đến kế hoạch sản xuất máy thở các loại và máy đo thân nhiệt, ông Nguyễn Việt Quang - tổng giám đốc Vingroup, cho biết: "Chúng tôi dự kiến sẽ cung cấp các thiết bị này cho Bộ Y Tế Việt Nam với đúng giá thành linh kiện, không tính chi phí vận chuyển, thuế các loại, chi phí nhân công, sản xuất… vào giá thành".

Ngoài ra, Tập đoàn Vingroup cũng cam kết sẽ tặng cho Bộ Y tế 5.000 chiếc máy thở không xâm nhập để kịp thời chống dịch COVID-19. Ông Quang bổ sung, với công suất của các nhà máy VinFast, VinSmart có thể sản xuất 45.000 máy thở không xâm nhập và 10.000 máy thở xâm nhập mỗi tháng.

Cũng theo tập đoàn Vingroup, quyết định triển khai việc sản xuất máy thở các loại (xâm nhập và không xâm nhập) và máy đo thân nhiệt cung ứng cho thị trường Việt Nam nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19.





Chỉ sau một ngày một đêm, các đơn vị đã tìm được rất nhiều đối tác sẵn sàng chia sẻ thiết kế và các thông tin cần thiết để có thể bắt đầu triển khai. Vingroup đã ký kết hợp đồng license với Hãng Medtronic (Mỹ) để sử dụng thiết kế của họ cho máy thở xâm nhập nhãn hiệu PB560, song song với việc nghiên cứu máy thở không xâm nhập dựa theo thiết kế do trường Đại học MIT (Mỹ) chia sẻ cho cộng đồng.

Tập đoàn Vingroup cũng xác định phân loại linh kiện cần thiết: Nhóm các linh kiện có thể mua được trên thị trường và nhóm các linh kiện Vingroup phải tự chế tạo, hoặc hợp tác, hỗ trợ các đối tác chế tạo do công suất sản xuất của họ đã hết.





Ngày hôm nay (3/4), đại diện Vingroup cho biết: Dự kiến các lô linh kiện của máy thở không xâm nhập đầu tiên sẽ về đến nhà máy sau 2 tuần; 4 tuần sau sẽ có các lô linh kiện của máy thở xâm nhập. Một ngày sau khi đủ linh kiện, VinFast sẽ cho xuất xưởng các loại máy thở để chuyển Bộ Y tế, Bộ Khoa học và công nghệ thẩm định và cấp chứng nhận chất lượng trước khi đưa vào sử dụng tại các cơ sở y tế trên toàn quốc.

Đặc biệt, máy đo thân nhiệt sản xuất thử nghiệm thành công có chi phí linh kiện chỉ 16 triệu đồng, thấp hơn hàng chục lần so với các máy bán trên thị trường hiện nay. Máy thở không xâm nhập có mức giá linh kiện khoảng 22 triệu đồng và máu xâm nhập là 160 triệu đồng.





Phân biệt máy thở xâm nhập và máy thở không xâm nhập



Thở máy xâm nhập là hình thức thông khí nhân tạo qua nội khí quản hoặc canun mở khí quản, phương thức thông khí xâm nhập trong đó bệnh nhân thở máy với thể tích lưu thông được đặt trước, tần số thở theo tần số tự thở của bệnh nhân.

Phương thức này kiểm soát được thể tích lưu thông của bệnh nhân nhưng không kiểm soát chặt chẽ được thông khí phút và áp lực đường thở sẽ thay đổi tùy theo tình trạng cơ học phổi. Khi sử dụng phương thức này, bệnh nhân không cần ngừng thở hoàn toàn, do đó không cần sử dụng thuốc giãn cơ.



Máy thở không xâm nhập (NIPPV - Noninvasive Positive Pressure Ventilation) là phương thức thở mà bệnh nhân thở tự nhiên nhưng bị áp đặt một áp lực dương liên tục (CPAP) hay áp lực dương hai mức (BiPAP) trong suốt chu kỳ hô hấp.

