Vĩnh Phúc: 38 học sinh có triệu chứng ho, sốt, khó thở đang phải theo dõi sát sao

Mới đây, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc vừa có báo cáo kết quả kiểm tra về công tác quản lý, chỉ đạo và các hoạt động triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (2019-nCoV).

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các trường trên địa bàn. Ảnh: Tiền Phong

Theo đó, kết quả kiểm tra 9 phòng GD&ĐT, 72 nhà trường và ba trung tâm giáo dục nhà nước - giáo dục thường xuyên cho thấy, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 38 học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở tại 3 huyện là Bình Xuyên, Phúc Yên và Tam Đảo.

Trong số này, có tới 26 học sinh đến từ huyện Bình Xuyên - nơi có nhiều ca dương tính với 2019-nCoV nhất tỉnh Vĩnh Phúc. Cụ thể, có 4 trường hợp ở Trường mầm non Sơn Lôi, 1 trường hợp ở THCS Sơn Lôi, 19 trường hợp ở Tiểu học Gia Khánh B.

Các huyện còn lại là huyện Phúc Yên có 11 học sinh ở Trường THPT Hai Bà Trưng; huyện Tam Đảo có 1 học sinh ở Trường THCS Minh Quang.

Hiện các nhà trường đã phối hợp với cơ sở y tế và gia đình theo dõi sát sao tình hình Sức Khỏe của 38 học sinh.

Vĩnh Phúc có 38 học sinh triệu chứng ho, sốt, khó thở đang phải theo dõi sát sao. Ảnh: PLO

Cũng theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc tính tới thời điểm này, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 1 nữ sinh lớp 10 trường THPT Võ Thị Sáu dương tính với virus corona mới, 2 giáo viên của trường tiểu học Gia Khánh B (Bình Xuyên) có chồng tiếp xúc trực tiếp với người dương tính 2091-nCoV, 4 học sinh của Trường mầm non Minh Quang là cháu ruột đã tiếp xúc với người dương tính, 1 học sinh của Trường THCS Sơn Lôi tiếp xúc với người dương tính nCoV.

Được biết, hiện nữ sinh lớp 10 THPT Võ Thị Sáu dương tính với virus corona mới đang được điều trị cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên, các trường hợp còn lại đang được giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe, tự cách ly ở nhà.

Trước tình hình này, nhiều cơ sở giáo dục tại Vĩnh Phúc đã đề nghị tiếp tục cho học sinh nghỉ học. Các phòng GD&ĐT, trường học và trung tâm giáo dục thường xuyên cũng đã có kế hoạch, phương án phòng chống dịch, phun khử trùng trường lớp đồng thời chủ động theo dõi sĩ số, nắm bắt tình hình sức khoẻ học sinh để có phương án xử lý, đối phó hàng ngày.





Vào xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên - tâm dịch ở Vĩnh Phúc. Video: Tuổi Trẻ

Tuy nhiên, cũng theo Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, toàn tỉnh còn có nhiều cơ sở giáo dục chưa làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh như chưa thực hiện phun thuốc khử trùng theo quy định, chưa vệ sinh các chậu rửa tay, chưa có kế hoạch chuẩn bị xà phòng, dung dịch rửa tay sát khuẩn đặt cạnh các vòi nước rửa tay, chưa trang bị hệ thống nước sạch tại khu vệ sinh...

Kiều Đỗ (t/h)