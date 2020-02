Vĩnh Phúc dập dịch Covid-19 tại xã cách ly Sơn Lôi như thế nào?

Từ ngày 13/2, xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) với 2.800 hộ với 10.641 được cách ly hoàn toàn sau khi ghi nhận 6 ca nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19) trên địa bàn. Đáng nói trong số này có một gia đình cả 4 thành viên cùng mắc bệnh.

Ngoài ra, tại xã này còn có 91 người nằm trong diện theo dõi tập trung ở tỉnh, 21 người được cách ly theo dõi ở Phòng khám Đa khoa Quang Hà, huyện Bình Xuyên.

Ông Nguyễn Minh Trung, Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) cho biết từ sáng 13/2 địa phương bắt đầu cho phong tỏa toàn bộ xã Sơn Lôi. Thời gian phong tỏa sự kiến trong 20 ngày (13/2 đến 3/3) để khoanh vùng, dập dịch Covid-19.

Cuộc sống bên trong vùng dịch Covid-19 ở Vĩnh Phúc đang được cách ly hoàn toàn. Video: NLĐ





Trong khoảng thời gian này, công an tỉnh sẽ bố trí lực lượng ngăn chặn người dân từ trong xã đi ra và người từ ngoài vào xã. Chính quyền địa phương hỗ trợ mỗi người dân 40.000 đồng/ngày nếu cách ly tại nhà và 60.000 đồng/ngày đối với trường hợp cách ly tập trung. Các điểm bán lưu động được dựng lên, đưa hàng hoá thiết yếu vào từng thôn, xóm.



đã ký ban hành quyết định về việc xác định khu vực cấm tạm thời để phòng, chống lây lan dịch Covid-19.



Theo quyết định cách ly toàn xã Sơn Lôi của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, khu vực được cách ly sẽ cấm các hoạt động ra, vào khi chưa được người có thẩm quyền cho phép;

Các chốt kiểm soát được dựng lên trong ngày 13/2 ở xã Sơn Lôi



Cấm tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự hoặc lôi kéo, kích động người khác có hành vi gây mất an ninh, trật tự;



Cấm mang các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vào khu vực.



Không đưa ra khỏi vùng dịch những động vật, hàng hóa, vật phẩm có khả năng lây truyền bệnh dịch.



Nội dung quyết định nêu rõ, chỉ những người đang thi hành công vụ mới được phép ra vào khu vực cấm tạm thời.



Bên cạnh việc thực hiện cách ly toàn xã, cơ quan chức năng địa phương tiến hành lên danh sách những trường hợp có tiếp xúc với các bệnh nhân dương tính với Covid-19. Thực tế, Chủ tịch UBND huyện cho biết, một số trường hợp người dân có tiếp xúc với bệnh nhân nhưng vì quá lo sợ không khai báo gây khó khăn cho cán bộ y tế cơ sở. Được biết, đến nay đã có khoảng 200 người trong danh sách người có tiếp xúc với bệnh nhân trên địa bàn huyện Bình Xuyên.

Vĩnh Phúc hiện là địa phương ghi nhận số trường hợp mắc cao nhất cả nước. Ảnh minh họa



Chủ tịch UBND huyện cho biết, qua thực hiện một vài ngày đầu tiên, người dân cơ bản đồng tình với phương án cách ly, vừa để giữ an toàn cho bản thân, cũng là Chủ tịch UBND huyện cho biết, qua thực hiện một vài ngày đầu tiên, người dân cơ bản đồng tình với phương án cách ly, vừa để giữ an toàn cho bản thân, cũng là vì cộng đồng . Chúng tôi cũng huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết tâm dập dịch cùng tỉnh Vĩnh Phúc.



BS Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc cho hay, công tác y tế đã được triển khai sâu rộng tới xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên - tâm dịch tại tỉnh Vĩnh Phúc.



Tại vùng có dịch, ngành Y tế áp dụng các biện pháp cách ly và có các chốt kiểm soát. Trong thời gian khoanh vùng, cơ quan tiến hành khử trùng toàn bộ diện tích các hộ gia đình, ưu tiên chặt chẽ về y tế, bảo vệ Tại vùng có dịch, ngành Y tế áp dụng các biện pháp cách ly và có các chốt kiểm soát. Trong thời gian khoanh vùng, cơ quan tiến hành khử trùng toàn bộ diện tích các hộ gia đình, ưu tiên chặt chẽ về y tế, bảo vệ Sức Khỏe người dân.

BS Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc hướng dẫn rửa tay sạch





Sở Y tế Vĩnh Phúc đang tích cực phối hợp với chính quyền huyện Bình Xuyên kiểm soát chặt chẽ, cách ly người đến từ vùng dịch. Chính quyền địa phương mong muốn sự đồng lòng của nhân dân, vượt qua thời điểm khó khăn, sát cánh với tỉnh Vĩnh Phúc chống dịch.



Cũng theo giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc, sở đã huy động 151 cán bộ y tế tăng cường cho 13 xã trọng điểm ở huyện Bình Xuyên. Tính đến trưa 13/2, Vĩnh Phúc ghi nhận 11 trường hợp mắc tại huyện là Bình Xuyên (9 trường hợp, trong đó có 6 trường hợp tại xã Sơn Lôi), Tam Đảo (1) và Tam Dương (1).

Hà Ly (t/h)