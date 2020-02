Virus corona có lây qua không khí không?

Tại cuộc họp báo do Chính quyền Nhân dân tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) chủ trì vào tối ngày 3/2, các chuyên gia thuộc Uỷ ban Y tế quốc gia đã giải đáp những thắc mắc về con đường lây nhiễm virus corona mới và khả năng tái nhiễm của các bệnh nhân sau khi xuất viện.





Virus corona tồn tại trong không khí bao lâu?

Trước nhiều thắc mắc, virus corona có lây qua không, nếu có thì tồn tồn tại trong bao lâu, bác sĩ Tưởng Vinh Mạnh- thành viên nhóm chuyên gia của Ủy ban Y tế và Sức Khỏe Quốc gia, trưởng khoa truyền nhiễm bệnh viện Địa Đàn Bắc Kinh giải đáp. Virus chủ yếu được truyền qua nước bọt hoặc tiếp xúc cơ thể nhưng chỉ trong một khoảng cách có hạn (từ 1-2m). Sau khi thoát ra khỏi cơ thể người sẽ nhanh chóng ổn định và không trôi nổi ngoài không khí. Điều này có nghĩa là trong không khí không có virus, nên cũng sẽ không có câu trả lời cho việc "virus tồn tại trong không khí bao lâu".

Tuy nhiên, nước bọt khi bắn ra có thể rơi xuống bề mặt của các vật thể xung quanh hoặc bàn tay có thể bị nhiễm virus và nhiễm bẩn bề mặt của các vật thể chúng ta tiếp xúc như: tay nắm cửa, nút thang máy...





Virus corona có thể lây nhiễm khi tiếp xúc với nước bọt của bệnh nhân (Ảnh CNN)

Bác sĩ Tưởng Vinh Mạnh cho biết, nghiên cứu cho thấy, virus có thể tồn tại trong vài giờ trên bề mặt nhẵn. Nếu nhiệt độ và độ ẩm phù hợp, nó có thể tồn tại trong vài ngày. Ví dụ, trong môi trường có nhiệt độ 20 độ và độ ẩm 40%, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng virus corona mới có thể tồn tại đến 5 ngày. Nếu một người bệnh hắt hơi mà vô ý dùng tay che miệng, bàn tay người ấy sẽ bị nhiễm virus, sau đó được truyền sang tay nắm cửa và nút thang máy. Nếu người khác tiếp xúc với những vật thể ấy xong nhưng quên không rửa tay, tiếp tục dụi mắt hoặc chạm vào mũi thì sẽ bị nhiễm bệnh.

"Hầu hết những bệnh viêm đường hô hấp lây nhiễm qua nước bọt thường được truyền bằng tay. Vì vậy mọi người phải chú ý rửa tay thường xuyên, đây là điều cực kì quan trọng", bác sĩ Tưởng Vinh Mãnh nhấn mạnh.

Cũng theo bác sĩ, thông tin virus corona mới có thể lây nhiễm qua đường phân- miệng (mầm bệnh từ phân của người này truyền đến miệng của người khác) xuất hiện trên mạng xã hội , bác sĩ Tưởng Vinh Mãnh giải thích con đường lây truyền này là do phân của người bệnh làm nhiễm bẩn nước hoặc thực phẩm, nếu mọi người ăn hoặc uống phải sẽ bị lây nhiễm virus corona mới. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa tìm thấy trường hợp bệnh nhân nào bị lây nhiễm qua con đường này.





Hiểu đúng về con đường lây truyền của virus corona



Bác sĩ Nhi khoa và giảng dạy lâm sàng Texas Tech University (TTU), Texas, Mỹ- Trương Hoàng Hưng cho biết, virus corona lây nhiễm từ người sang người theo hai con đường chính:

Một là trực tiếp qua các giọt chất tiết cực nhỏ từ đường hô hấp của người bệnh. Trường hợp người bệnh hắt hơi, hàng chục nghìn các giọt nhỏ li ti này sẽ bay lơ lửng trong môi trường xung quanh, người khác có thể hít phải trong phạm vi 1-2 m.

Bên cạnh đó, các giọt chất tiết này có thể bám vào quần áo, đồ vật xung quanh và trở thành con đường thứ hai. Do đó, nên phải ho, hắt hơi phải lấy tay che miệng, dùng khăn tay.

Hai là gián tiếp qua tiếp xúc với các chất tiết của người bệnh qua đồ vật, môi trường xung quanh. Nếu người bệnh lấy tay che miệng khi ho hay hắt hơi, bàn tay đầy mầm bệnh đó cầm lấy tay nắm cửa và để lại một tay nắm cửa đầy virus trên đó.

Ở môi trường có độ ẩm thấp, virus corona có điều kiện phát triển nhiều hơn (Ảnh CNN)

Khi người kế tiếp cầm vào tay nắm cửa, đem virus để lên tay mình, sau đó cho vào miệng, chùi lên mắt, chăm sóc con cái, gieo rắc mầm bệnh cho mình và cả người xung quanh. Vì thế, rửa tay bằng xà phòng là phương pháp phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm đơn giản mà hiệu quả.



Theo bác sĩ Hưng, trong các nghiên cứu về khả năng tồn tại trong môi trường của virus gây bệnh SARS, người ta nhận thấy môi trường càng lạnh và càng khô, độ ẩm thấp thì virus càng sống lâu.

Virus sống hơn một tháng trong môi trường khi ở nhiệt độ 4 độ C. Ở nhiệt độ phòng 22-25 độ C, độ ẩm 40-50%, virus sống khoẻ tới 5 ngày, sau đó giảm từ từ. Khi ở nhiệt độ vừa phải 28-33 độ C, độ ẩm không ảnh hưởng tới virus đáng kể, nó cũng có thể sống trong môi trường tới 4-5 ngày. Và chỉ khi nhiệt độ đạt tới 38 độ C và độ ẩm đạt tới 80-90%, virus sẽ giảm mạnh sau 24 giờ. Nhiệt độ đạt tới 56 độ C, virus bị tiêu diệt sau 15 phút.



Điều đó lý giải cho việc, môi trường khí hậu có độ ẩm thấp và không quá nóng như Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) dễ có dịch hơn các nước nhiệt đới như Thái Lan, Indonesia, Malaysia.



Kết lại, bác sĩ Hưng giải thích về trường hợp, những người có tiếp xúc gần với người mang virus corona nhưng vẫn cho kết quả xét nghiệm âm tính rằng, nó chỉ có thể lây truyền qua tiếp xúc dịch tiết và không thể lơ lửng trong không khí. Người tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh nhưng không tiếp xúc dịch tiết, khả năng nhiễm bệnh không cao.

Minh Tú (t/h)