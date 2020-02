Thai phụ nhiễm virus corona đầu tiên sinh con, em bé có bị lây bệnh?

Trang China Daily của Chính phủ Trung Quốc trường hợp bà bầu sinh con trong thời gian đang nhiễm virus corona đầu tiên ở đất nước 1,4 tỷ dân. Đó là một thai phụ ở thành phố Cáp Nhĩ Tân thuộc tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc.



Bà bầu này được xác định nhiễm virus corona vào tuần thứ 38 của thai kỳ. Sau khi theo dõi diễn tiến của bệnh, bác sĩ đã quyết định mổ bắt thai để đảm bảo tính mạng cho cả mẹ và con.

Bé gái hơn 3kg chào đời khỏe mạnh từ người mẹ nhiễm virus corona



Các bác sĩ sản khoa, hô hấp và trẻ sơ sinh đã cân nhắc rất nhiều mới quyết định đưa ra phương án mổ lấy thai. Ca mổ diễn ra hôm 30/1, một bé gái nặng hơn 3kg chào đời khỏe mạnh.



Các bác sĩ thực hiện ca mổ lấy thai vẫn tiếp tục được cách ly, theo dõi ngay sao đó. Sau sinh, cả hai mẹ con đều trong tình trạng sức khỏe ổn định nhưng vẫn chưa được gặp nhau.

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona vẫn diễn biến hết sức khó lường, chưa có dấu hiệu có thể kiểm soát.



China Daily đưa tin, tại một cuộc họp báo do Ủy ban Y tế Quốc gia (Trung Quốc) ngày 1/2, bà Zhao Yangyu, Trưởng khoa Sản, Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết, đến thời thời điểm hiện tại chưa thể khẳng định chính xác liệu virus corona có truyền từ mẹ sang thai nhi hay không.

Chưa có bằng chứng xác thực virus có khả năng lây truyền từ mẹ sang con hay không



Tại Trung Quốc đã ghi nhận một số bà bầu nhiễm virus corona. Các phương pháp điều trị hiện tại đều nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe của người mẹ. Đồng thời, các bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe của thai nhi để đưa ra quyết định nên giữ hay bỏ thai.



Tuy nhiên, bà Zhao lưu ý, hiện tượng sốt và nhiễm virus luôn có hại cho thai nhi đặc biệt trong giai đoạn đầu thai kỳ, nên các bà bầu cần hết sức chú ý bảo vệ sức khỏe.

Tại Trung Quốc, vấn đề một vấn đề đáng lo ngại được đặt ra là các cơ sở y tế bị quá tải do dịch bệnh, gây khó khăn trong việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ mang thai. Về vấn đề này, đại diện Sở Y tế Bà mẹ và Trẻ em Wang Liang cho biết, phụ nữ mang thai nghi ngờ hoặc đã dương tính với virus corona, các bà mẹ nên tìm cách điều trị tại những bệnh viện được chỉ định dành cho bệnh nhân viêm phổi mới.



Bác sĩ Zhao Yangyu khuyến cáo, phụ nữ mang thai cần đặc biệt làm theo lời khuyên của bác sĩ, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, khám thai định kỳ đề phòng bệnh lây lan.



