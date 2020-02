Virus corona gây dịch viêm phổi Vũ Hán giống và khác Sars như thế nào?

Theo các nhà khoa học Trung Quốc, virus corona được tìm thấy trong cơ thể của động vật hoang dã như chim, chuột, các loại gia cầm hoặc loài gặm nhấm.



Trên thế giới từng ghi nhận 6 chủng viruscorona khác nhau. Trong đó, chủng virus 229E và OC43 hay còn gọi là human coronavirus gây các bệnh cảm cúm thông thường. Virus corona cũng là nguồn gốc gây ra hai đại dịch nghiêm trọng là SARS và MERS.



Virus corona gây bệnh viêm phổi cấp tại Vũ Hán thuộc một chủng virus hoàn toàn mới mà thế giới chưa từng ghi nhận.



Tốc độ lây lan



Theo WHO, nhóm corona virus xuất hiện định kỳ, từng gây ra dịch SARS năm 2002 và MERS năm 2012. Theo thống kê của WHO, từ ngày 1/11/2002 tới 7/8/2003, SARS tấn công 32 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến 8.422 người mắc bệnh, trong đó 916 người tử vong.

Trên lãnh thổ Trung Quốc đại lục có 5.327 trường hợp mắc bệnh và 349 trường hợp tử vong. Còn ở Hong Kong con số tương ứng là 1.755 và 300, ở Đài Loan là 665 và 180.

Virus corona lây lan nhanh hơn virus gây dịch SARS năm 2003

Ca bệnh SARS đầu tiên được ghi nhận là một bác sĩ di chuyển từ Trung Quốc đại lục sang Hong Kong. Phải mất 5 tháng virus SARS mới lây lan tới 3.000 người.



Trong khi đó virus corona (n-Cov) gây bệnh viêm phổi tại Vũ Hán có tốc độ lây lan nhanh hơn nhiều. Theo báo cáo của WHO, SARS đã không lan truyền nhanh như virus Corona trong ba tuần đầu tiên. Dịch bệnh bùng phát từ cuối tháng 12/2019 trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Virus này gây bệnh cho 3.000 người chỉ trong vòng 28 ngày. Dịch bệnh xảy ra trùng với thời điểm nghỉ Tết, nhu cầu di chuyển của người dân tăng cao được cho là một nguyên nhân khiến virus lây lan mất kiểm soát.



Cơ chế lây lan



Cả virus corona và virus SARS đều rất dễ lây lan từ người sang người. Virus có trong dịch tiết mũi họng của bệnh nhân bắn ra ngoài qua hắt hơi, ho, khạc... bắn ra ngoài không khí hay bám vào các vật dụng sinh hoạt. Nếu người khỏe mạnh vô tình hít phải hay tiếp xúc với virus qua các đồ vật rồi đưa lên mắt mũi miệng sẽ bị lây nhiễm virus.



Hiện nay có nhiều thông tin khác nhau về nguồn gốc của virus corona gây bệnh viêm phổi ở Vũ Hán. Một số nhà khoa học cho rằng virus bắt nguồn từ các loại động vật hoang dã và lây lan cho người thông qua viết giết mổ và ăn thức ăn tái sống. Một số nguồn tin khác nghi ngờ đây là loại virus "nhân tạo" bị thoát ra ngoài từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán cách không xa chợ hải sản - nơi được cho là nguồn lây bệnh.



Triệu chứng và thời gian ủ bệnh

Có sự khác nhau về triệu chứng của bệnh viêm phổi do virus corona gây ra và Hội chứng suy hô hấp cấp SARS. Người mắc bệnh SARS có thời gian ủ bệnh từ 2-7 ngày, lâu nhất là 12 ngày. Các triệu chứng như sốt cao, rét run, đau đầu, đau nhức toàn thân, có khi tiêu chảy.

Sau 1-2 ngày bệnh nhân thấy ho khan, khó thở, nếu không được cấp cứu sẽ suy hô hấp dần dẫn tới tử vong.



Virus corona gây bệnh viêm phổi cấp có triệu chứng ban đầu là sốt cao, sổ mũi, đau nhức toàn thân, đau đầu, đau họng, sau đó là ho, tức ngực, khó thở. Biến chứng nặng là viêm phổi, suy đường thở, tổn thương não và suy đa tạng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 50% số người bị ảnh hưởng bởi SARS là từ 65 tuổi trở lên, một nửa số bệnh nhân còn lại tức là khoảng hơn 4000 người mắc bệnh ở độ tuổi khác nhau.

Đến nay vẫn chưa thể khẳng định tỷ lệ tử vong của virus Corona mới. Theo tính toán ban đầu, virus corona dù lây lan nhanh hơn nhưng ít nguy hiểm hơn với tỷ lệ tử vong là 2,3% trong khi SARS tỉ lệ tử vong lên tới 10,87%.



Virus corona lây lan nhanh hơn, số người chết tăng mỗi ngày buộc WHO phải ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Trong khi đó, SARS năm 2003 không được coi là đại dịch.



Your browser does not support HTML5 video.

Khẩu trang y tế có ngăn ngừa được virus corona không?