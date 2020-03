Virus corona có thể không bao giờ biến mất hoàn toàn và có nguy cơ trở thành bệnh theo mùa

Dịch COVID-19 đã khiến khoảng 90.000 người nhiễm bệnh và hơn 3.000 người thiệt mạng. Số ca nhiễm ở Hàn Quốc , Ý, Iran đang tăng vọt, khó kiểm soát. Tính đến nay, COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 3% người bị nhiễm, có thể tái nhiễm.

Liên quan đến loại virus này, các nhà khoa học mới đây cho biết, corona có thể không biết mất hoàn toàn và có nguy cơ chuyển thành một bệnh dịch theo mùa như cảm lạnh, nhiễm trùng phổi. Đây đều các các loại virus lan truyền vào mùa đông, không thể chữa khỏi và khả năng miễn dịch của con người không đáp ứng kịp do các bệnh thay đổi thường xuyên.



Virus corona có thể không bao giờ biến mất và có thể chuyển thành bệnh theo mùa

Giáo sư John Oxford từ Đại học Queen Mary ở London trả lời trên tờ Telegraph như sau: “Nếu bạn nhìn vào các chủng khác trong gia đình virus corona , đó là virus đường hô hấp và chúng ta đã biết về chúng 50 năm qua hoặc lâu hơn, chúng xảy đến theo mùa. Chúng giống như cảm lạnh thông thường mà có lẽ vài nghìn người bị nhiễm vào lúc này ở Anh. Liệu COVID-19 có tương đương với mô hình này không, chúng ta phải chờ xem nhưng tôi đoán nó là như vậy”.

Virus corona hiện tạo ra một dịch tự duy trì, có nghĩa là nó tiếp tục được lan truyền mà không có đối tượng nào tiếp xúc với nguồn nhiễm bệnh ban đầu. Virus được cho là bùng phát từ một khu chợ động vật hoang dã ở Vũ Hán (Trung Quốc) và từ đó lây lan ra nhiều quốc gia khác trên thế giới. Một khi căn bệnh trở thành tình trạng vĩnh viễn thường xuyên của một quốc gia hoặc một khu vực, nó được gọi là bệnh đặc hữu, có nghĩa là có nguồn gốc xuất phát từ đó. “Đây là dịch bệnh đặc hữu trong quần thể người và sẽ không mất nếu không có vaccine”, Tiến sĩ Amesh Adalja, một chuyên gia về các bệnh tại Đại học Johns Hopkins ở Baltimore nói.

Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới

Hiện các nhà nghiên cứu đang nỗ lực thử nghiệm và phát triển vaccine cho virus này, một số đã được thử nghiệm trên động vật . Nhưng quá trình này mấy nhiều thời gian. Ngay cả khi có vaccine thì virus này cũng có thể biến đổi và trở nên hoàn toàn khác mà vaccin có thể không chống lại được.

Tiến sĩ William Schaffner thuộc Đại học Vanderbilt ở Tennesse nói: “Chúng ta biết virus đường hô hấp hay gây bệnh theo mùa, nhưng không phải luôn như vậy. Người ta hy vọng mùa xuân dần dần sẽ giúp đẩy lùi loại virus này nhưng chúng tôi không thể chắc chắn về điều đó”.

Nga Đỗ (t/h)