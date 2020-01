Virus corona gây bệnh viêm phổi cấp: Trung Quốc xác nhận đã có 41 trường hợp tử vong

Theo Zing .vn, con số này được Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc công bố vào sáng ngày 25/1. Theo đó, đã có 15 ca tử vong ở thành phố Vũ Hán (theo Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc). Ngoài ra, có 180 ca nhiễm mới trên toàn tỉnh với 77 trường hợp vởi Vũ Hán.

Còn theo tin từ tờ Lao động, bệnh viện TP Vũ Hán đang rối tung với hàng trăm người dân xếp hàng dài chờ đến lượt kiểm tra virus corona. Chính quyền Vũ Hán ngày 25/1 cho biết, thành phố đang chứng kiến số lượng người bị sốt tăng và các Bệnh viện gần như đã hết giường.

Được biết virus corona khởi nguồn từ Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) từ cuối tháng 12/2019, sau đó lan ra 10 thành phố khác của Trung Quốc bao gồm cả Bắc Kinh và Thượng Hải. Hơn 10 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Thái Lan, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản đã ghi nhận có trường hợp nhiễm virus corona.

Vũ Hán là thành phố lớn nhất và đông dân nhất miền Trung Trung Quốc. Nhưng khi có dịch, TP này đã bị cách ly hoàn toàn. Lệnh cách ly được phát ra từ 22/1. Trong khi đó, giao thông công cộng đã bị đình chỉ ở 10 thành phố lân cận. Đã có nhiều biện pháp hạn chế đối với công an khi tụ tập ở những nơi công cộng.



Hôm 23/1, WHO đã tuyên bố “tình trạng khẩn cấp ở Trung Quốc” đối với virus này nhưng chưa tuyên bố tình trạng khẩn cấp hoàn cầu.

Vì tình trạng bệnh dịch ngày càng nghiêm trọng, Trung Quốc đã hủy bỏ hoàn toàn các buổi tiệc ăn mừng năm mới. Khu vực Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, Disneyland ở Thượng Hải và một phần Vạn Lý Trường Thành bị đóng cửa ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan.

Còn tại Việt Nam, Bộ Y Tế đã gửi công văn đến UBND các tỉnh, thành phố đề nghị các cơ quan áp dụng tờ khai y tế đối với hành khách nhập cảnh từ Trung Quốc. Công văn này được áp dụng từ 0h ngày 25/1 (tức mùng 1 Tết).

Theo công văn, kiểm dịch viên y tế làm thủ tục nhập cảnh có trách nhiệm chỉ dẫn cho hành khách đến bộ kiểm dịch y tế để điền vào tờ khai khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Trong quá trình khai báo, phát hiện hành khách có biểu hiện nghi do virus corona gây ra như ho, sốt, khó thở, viêm long đường hô hấp thì nhanh chóng áp dụng các biện pháp kiểm dịch y tế theo quy định. Đưa hành khách đó vào khu vực sàng lọc và báo cáo kịp thời cho các cơ quan hữu quan.

Your browser does not support HTML5 video.

Bệnh do vi rút corona gây ra có triệu chứng như thế nào?

Xem thêm: Bộ Y tế áp dụng khai báo y tế với hành khách nhập cảnh từ Trung Quốc từ 0h ngày mùng 1 Tết

Nga Đỗ (t/h)