Các loại virus gây bệnh có thể được tìm thấy trong nhiều mẫu bệnh phẩm như: dịch tiết mũi họng, trong chất thải hay cả tinh dịch.



Virus corona có lây truyền qua đường tình dục không?



Bác sĩ nhấn mạnh các nhà khoa học trên giới và cả Việt Nam vẫn đang bắt tay vào phân lập chủng mới của virus corona 2019-nCoV. Loại virus này quá mới mẻ, khả năng chúng có thể hiện diện trong các mẫu bệnh phẩm.

Chưa có bằng chứng virus corona lây truyền qua đường tình dục

Tuy nhiên, đến nay chưa ghi nhận bất cứ chứng cứ khoa học nào phát hiện chủng mới của virus corona trong tinh dịch. Do đó, càng chưa thể khẳng định virus có lây truyền qua đường tình dục hay không.



Thực hư quan hệ tình dục giúp chống lại virus corona?



Trả lời về vấn đề này, Th.BS Tạ Việt Cường, Phó giám đốc Trung tâm khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe sinh sản (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) cho hay những thông tin này hoàn toàn không có cơ sở khoa học.



Đồng quan điểm, BS CKII Nguyễn Khắc Lợi - Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, không có chuyện quan hệ tình dục sẽ tăng cường hệ miễn dịch chống lại virus corona.



Thực tế đã có nhiều nghiên cứu chứng minh lợi ích của việc thường xuyên quan hệ tình dục là tăng cường sức khỏe và cải thiện hệ miễn dịch. Tuy nhiên, BS Nguyễn Khắc Lợi cảnh báo, việc quan hệ tình dục nhiều lần trong ngày không chống được virus mà còn rất có hại cho sức khỏe. Người quan hệ tình dục quá độ phải đối mặt với tình trạng suy giảm nội tiết tố, mệt mỏi tới kiệt sức, chân tay run, có thể dẫn đến suy thận, nguy cơ cao mắc các bệnh nhiễm trùng.



"Corona là virus, lây lan qua đường tiếp xúc gần, dịch tiết, không liên quan gì tới việc quan hệ tình dục", BS Lợi khẳng định.

