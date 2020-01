Virus lạ gây viêm phổi hoành hành ở Trung Quốc, Bộ Y tế Việt Nam ra công văn khẩn

Tính đến ngày 6/1, Trung Quốc đã ghi nhận 59 trường hợp mắc viêm phổi do virus lạ. Trước tình hình đó, Bộ Y tế đã ban hành công văn khẩn yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công tác giám sát dịch bệnh truyền nhiễm này.

Theo thông tin từ Cơ quan đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế và Hệ thống giám sát dịch bệnh Việt Nam, hiện nay tại Trung Quốc tiếp tục ghi nhận thêm nhiều trường hợp viêm phổi cấp chưa rõ nguyên nhân. Tính đến ngày 6/1, đã ghi nhận 59 trường hợp mắc bệnh tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Trong đó, chưa có trường hợp nào tử vong.

Ngày 7/1, Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế Việt Nam vừa có công văn khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh xâm nhập.

Theo đó, Cục Y tế dự phòng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường việc giám sát dịch bệnh truyền nhiễm tại cửa khẩu, cơ sở y tế , cộng đồng thông qua hệ thống giám sát thường xuyên và giám sát dựa vào sự kiện (EBS).

Kiểm soát chặt chẽ những hành khách đi từ khu vực đang nghi nhân các trường hợp mắc bệnh. Ảnh: Bộ Y tế

Đặc biệt, cần tổ chức giám sát chặt chẽ bằng máy đo thân nhiệt từ xa, khai thác tiền sử, quan sát tình trạng Sức Khỏe tất cả các hành khách đi về từ các khu vực đang ghi nhận các trường hợp viêm phổi cấp chưa rõ nguyên nhân tại Trung Quốc để chủ động áp dụng các biện pháp quản lý, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

Qua đó, phát hiện sớm các trường hợp bệnh xâm nhập vào nước ta và tiến hành cách ly, báo cáo kịp thời lên các cơ quan quản lý để phối hợp chỉ đạo giải quyết.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần chủ động theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, có kế hoạch ứng phó khi dịch bệnh xuất hiện tại địa phương. Các trang thiết bị, vật tư, hóa chất, thuốc, nhân lực cần được rà soát, bố trí để sẵn sàng.

Cục Y tế dự phòng cũng yêu cầu các các Sở Y tế cần nghiêm túc thực hiện việc thông tin, báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm theo đúng quy định.

Theo ông Đặng Quang Tấn - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Y tế dự phòng, thời điểm này, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào có dấu hiệu tương tự như bệnh viêm phổi cấp ở Trung Quốc. Tuy nhiên người dân cần hết sức lưu ý vì thời tiết lạnh ẩm như hiện nay rất thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus gây bệnh phát triển và tồn tại lâu hơn trong môi trường. Bên cạnh đó, nhu cầu đi lại, di chuyển của người dân tăng cao trong dịp cuối năm cũng tiềm ẩn nguy cơ khiến dịch bệnh lây lan.

Your browser does not support HTML5 video.

Trung Quốc xác nhận hàng chục trường hợp mắc virus lạ

Xem thêm: Bộ Y tế chỉ đạo cảnh giác virus lạ từ Trung Quốc gây viêm phổi xâm nhập vào Việt Nam



Kiều Đỗ (t/h)