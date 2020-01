Your browser does not support HTML5 video.

Tin nóng ngày 08-01-2020: Virus lạ gây viêm phổi hoành hành ở Trung Quốc 17:04 08/01/2020 Tin nóng trong ngày 08/01/2020 có những nội dung chính sau:Cán bộ ĐSQ Việt Nam đến hiện trường vụ cháy ở Nga, nghi cả 8 nạn nhân là người Việt; Iran "nã tiếp tên lửa đợt 2" vào căn cứ Mỹ ở Iraq;...