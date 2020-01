Bộ Y tế chỉ đạo cảnh giác virus lạ từ Trung Quốc gây viêm phổi xâm nhập vào Việt Nam

Theo đó, tính đến ngày 05/01/2020 đất nước 1,4 tỷ dân tiếp tục ghi nhận thêm 44 trường hợp mắc mới, trong đó có 11 trường hợp trong tình trạng nặng. May mắn có 2 trường hợp đã hồi phục hoàn toàn, chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ Y tế Trung Quốc đã tổ chức điều tra và triển khai các biện pháp quyết liệt để kiểm soát tình hình dịch bệnh. Cơ quan chức năng nước này yêu cầu đóng cửa và triển khai tiêu độc khử trùng chợ hải sản Huanan - đây là khu vực ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh nhất. Đang có tổng cộng 121 người dân có tiền sử tiếp xúc gần với các trường hợp bị bệnh.



Hiện chưa tìm ra bằng chứng về việc virus gây bệnh này lây từ người sang người cũng như chưa có trường hợp cán bộ y tế nào từng chăm sóc người bệnh bị nhiễm virus.



Ngày Y tế Trung Quốc đang nỗ lực tìm ra thủ phạm gây bệnh viêm phổi cấp đang hoành hành ở nước này. Các kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy, tác nhân gây bệnh này không phải là các chủng virus gây bệnh hô hấp thường gặp như cúm mùa, cúm A, adenovirus. Mới đây nhất hôm 5/1, ngành Y tế Trung Quốc khẳng định dịch bệnh viêm phổi cấp khiến 59 người mắc gần đây không liên quan đến Hội chứng Viêm đường hô hấp cấp (SARS) - căn bệnh từng hoành hành tại Trung Quốc cách đây hơn 1 thập kỷ.



Để chủ động ngăn ngừa, phòng chống virus lạ từ Trung Quốc gây viêm phổi chết người lây sang Việt Nam, Bộ Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường việc giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại cửa khẩu.



Trong một diễn biến liên quan, ngày 05/01/2020, Singapore thông báo ghi nhận một trường hợp viêm phổi cấp do virus có tiền sử đi về từ thành phố Vũ Hán. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy dương tính với virus RSV (Respiratory syncytial virus) là một loại vi rút gây viêm phổi thông thường.



Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang phối hợp với Bộ Y tế Trung Quốc để điều tra nguyên nhân các ca bệnh nhưng không khuyến cáo bất kỳ biện pháp nào hạn chế việc đi lại đến khu vực có ca bệnh tại Trung Quốc.



Bộ Y tế Việt Nam tiếp tục phối hợp với WHO để cung cấp thêm các thông tin và theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh viêm phổi do virus lạ tại Trung Quốc để đưa ra các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp.



