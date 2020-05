Virus SARS-CoV-2 có thể lây truyền qua nước uống hay nước ở hồ bơi công cộng không?

Trước đây đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra một số loại virus có khả năng tồn tại trong nước như virus gây viêm dạ dày ruột truyền nhiễm (Transmissible gastroenteritis virus -TGEV) và virus MHV.

Nghiên cứu trên tạp chí Water Research trong năm 2009 đã chỉ ra 2 loại virus trên có thể sống trong nước vài ngày thậm chí hàng tuần. Những lo ngại tương tự về việc virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 liệu có sống trong nước hay không đang được giới khoa học quan tâm.

Đội ngũ nghiên cứu của Đại học Bắc Carolina đã tiến hành nghiên cứu trên và kết luận "việc virus corona vẫn có khả năng truyền nhiễm một thời gian dài trong nước và nước thải đã qua tiệt trùng cho thấy con người có nguy cơ tiếp xúc với virus nếu xuất hiện các giọt bắn có chứa virus từ nguồn nước bị nhiễm bẩn".



Hôm 17/4, một nghiên cứu công bố trên medRxiv cho biết đã lấy mẫu nước thải trong một khu vực ở Paris, Pháp trong hơn 1 tháng. Kết quả, các nhà khoa học phát hiện ra rằng mức độ tập trung virus SARS-CoV-2 có mối tương quan với số lượng các trường hợp mắc COVID-19 trong khu vực này theo thời gian.



Nói theo cách dễ hiểu, khi số ca mắc COVID-19 tăng lên thì tương ứng nồng độ virus trong nước thải cũng tập trung hơn. Điều này cho thấy chúng ta cần tránh dẫm vào những vũng nước thải hoặc hít thở sâu gần các khu vực có nước thải.



Dù chưa có nghiên cứu nào khẳng định chi tiết hơn nhưng không loại trừ khả năng virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại trong nước một thời gian nhất định. Tuy nhiên, nồng độ virus trong nước có đủ gây bệnh cho người tiếp xúc hay không lại là chuyện khác.



Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ cho hay, virus SARS-CoV-2 chưa từng được phát hiện tồn tại trong nước uống. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) cũng khẳng định, nguy cơ mắc COVID-19 qua nguồn nước là "thấp" và "người Mỹ có thể tiếp tục sử dụng nước uống từ vòi như bình thường".



Cần biết, nước có đặc tính quan trọng là pha loãng. Do đó, các chuyên gia cho rằng ngay cả khi virus có xâm nhập và tồn tại trong nước thì sự hòa loãng nước để uống hay nước trong các môi trường tự nhiên và công cộng cũng làm giảm nồng độ virus khiến chúng không thể tập trung đủ tới mức gây bệnh cho người.



Virus chỉ có khả năng gây bệnh khi tâp trung ở mức độ nhất định. Chưa rõ ngưỡng tối thiểu gây bệnh của virus SARS-CoV-2 là bao nhiêu nhưng đặc tính pha loãng của nước khiến nguy cơ gây bệnh của virus giảm đáng kể.

Tương tự như nước ở hồ bơi, CDC cũng chỉ ra "không có bằng chứng nào cho thấy virus SARS-CoV-2 có thể lây lan giữa con người qua nước ở hồ bơi, bồn tắm, hoặc các khu vui chơi dưới nước". Ở những nơi này, nước không chỉ đã pha loãng hàm lượng virus, mà các chất khử trùng có chứa chlorine và bromine có thể đã vô hiệu hóa virus.



Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ lây bệnh ở hồ bơi, khu vui chơi công cộng vẫn hiện hữu do các hành động của con người như ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc gần. Do đó, việc tuân thủ các biện pháp như giãn cách xã hội, vệ sinh sạch sẽ, tránh đưa tay lên mắt, mũi miệng luôn cần được tuân thủ nghiêm ngặt dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, môi trường nào.

