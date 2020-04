Virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 tại Việt Nam đã biến đổi như thế nào?

PGS.TS Lê Quỳnh Mai, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, từ những mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân mắc COVID-19, các nhà khoa học của Viện đã phân tích rất kĩ, phát hiện virus SARS-CoV-2 đã đột biến thành các biến thể khác nhau.

Hai biến thể của virus SARS-CoV-2 tại Việt Nam được xác định: Một là nhóm virus từ những người trở về từ Vũ Hán - Trung Quốc trong giai đoạn 1 của dịch bệnh (từ tháng 1-2/2020) và nhóm hai là virus từ những người nhập từ Châu Âu về Việt Nam trong thời gian qua (kể từ sau khi phát hiện bệnh nhân số 17).

Hình ảnh virus SARS -CoV-2 được phân lập vào ngày 7/2.



Cũng theo PGS.TS Lê Quỳnh Mai, quá trình phân lập virus từ mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân đến từ Trung Quốc và châu Âu, các nhà khoa học của Viện nhận thấy 2 nhóm này có sự khác biệt đặc biệt về nguồn gốc địa lý và vật liệu di truyền.



Trước đó, một số thông tin cho rằng, virus từ châu Âu có độc lực mạnh, có khả năng gây bệnh ở người trẻ và gây ra nhiều ca bệnh nặng. GS Mai cho rằng đây chỉ là thông tin dự đoán, hiện chưa có bằng chứng để chứng minh virus từ vùng nào mạnh hơn, dễ lây lan hơn. Một phần bởi virus lây lan còn phải phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, môi trường, yếu tố cảm nhiễm…



Tuy nhiên, theo PGS Quỳnh Mai không chỉ có riêng Việt Nam mà trên cả thế giới virus đều có sự biến đổi.



Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho hay: "Việc phân lập biết được sự khác nhau giữ 2 nhóm virus trên sẽ giúp cho các nhà khoa học biết được diễn biến, xu hướng tiến hóa của virus. Nhờ phát hiện ra sự tiến hóa của virus sẽ giúp cho việc sản xuất

Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho hay: "Việc phân lập biết được sự khác nhau giữ 2 nhóm virus trên sẽ giúp cho các nhà khoa học biết được diễn biến, xu hướng tiến hóa của virus. Nhờ phát hiện ra sự tiến hóa của virus sẽ giúp cho việc sản xuất vắc xin phòng bệnh hiệu quả hơn".

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương là nơi xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm có liên quan đến SARS-CoV-2 đạt chuẩn WHO tại Việt Nam

Trước đó, ngày 7/2 Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương xác nhận đã nuôi cấy và phân lập thành công virus corona mới. Toàn bộ quá trình này diễn ra trong vòng 72 giờ.



Trong quá trình phân lập virus từ mẫu bệnh phẩm của người Việt đầu tiên mắc bệnh trở về Vũ Hán, các nhà khoa học của Việt cũng đã phát hiện bộ gen virus gây bệnh tại Việt Nam có sự khác biệt so với ở tâm dịch Trung Quốc.



Việc phân lập, nuôi cấy thành công virus SARS-CoV-2 đã giúp phát triển các sinh phẩm xét nghiệm (bộ KIT xét nghiệm) và phục vụ đắc lực công cuộc nghiên cứu điều chế vắc xin phòng bệnh trong tương lai.

Your browser does not support HTML5 video.

Việt Nam phân lập chủng virus corona mới thành công sau 72 giờ. Video: VTV

Hà Ly (t/h)