Virus SARS-CoV-2 trên cơ thể 5 ca bệnh tái dương tính không phát triển, có thể chỉ là xác virus

Trước đó các bệnh nhân đã trải qua quá trình điều trị và nhiều lần có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 và đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Tuy nhiên, ngay sau đó những bệnh nhân này lại có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi phát hiện 5 ca dương tính trở lại, các nhà khoa học đã lấy mẫu virus từ các bệnh nhân đem đi nuôi cấy nhưng virus này không phát triển. Các chuyên gia nhận định chúng có thể là virus bất hoạt (xác virus).

Ảnh minh họa

Trước đó, ông Long cho biết, có 3 nguyên nhân có thể khiến bệnh nhân COVID-19 tái dương tính:

Thứ nhất, người bệnh chưa khỏi bệnh hoàn toàn, chưa đào thải hết mầm bệnh, virus vẫn tồn tại trong cơ thể, đặc biệt trong tế bào niêm mạc phổi.

Thứ hai, người bệnh đã khỏi bệnh, đang trong quá trình đào thải virus bất hoạt. Người bệnh thải ra vật chất giống mầm bệnh nhưng không có khả năng gây hại.

Thứ ba, bệnh nhân là người lành mang trùng, xảy ra khi cơ thể người mang virus chưa sản xuất đủ kháng thể để khống chế, kiểm soát, tiêu diệt virus.

Có 3 bệnh nhân diễn biến nặng là 19, 91, 161. Trong đó, bệnh nhân 19 và 161 đang tập cai thở máy. Bệnh nhân số 91 hiện nằm yên, không sốt, thở máy, không chảy máu thêm, tim co bóp tốt, tiến triển tốt hơn trước. Xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 3 lần liên tiếp các ngày 22 – 23 - 24/4.

Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống COVID-19 xác định có thể tồn tại một số trường hợp người lành mang virus trong cộng đồng nhưng không phát hiện ra được. Vì chưa có miễn dịch cộng đồng nên khả năng lây nhiễm trở lại là rất lớn.

Thời gian tới, ngành Y tế sẽ tiến hành lấy mẫu hết tất cả những trường hợp đã điều trị để xét nghiệm kháng thể trung hòa, để xem kháng thể đó có khả năng tiêu diệt được virus hay không.

