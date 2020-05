Virus SARS-CoV-2 xuất hiện chủng đột biến mới cực nguy hiểm, lây lan mạnh và gây tái nhiễm

Theo thông tin từ Reuters, mới đây, một nhóm nghiên cứu thuộc Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos (Mỹ) đã phát hiện một chủng mới đột biến từ virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 nguy hiểm. Đáng lưu ý là chủng virus này có khả năng lây lan mạnh hơn chủng cũ và có khả năng khiến bệnh nhân tái nhiễm dù đã được điều trị thành công.

Virus SARS-CoV-2 đang tìm cách di chuyển vào bên trong tế bào chất và tấn công nhân tế bào. Ảnh: Oswaldo Cruz Foundation.

Chủng đột biến mới của virus SARS-CoV-2 được đặt tên khoa học là D614G. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chủng đột biến D614G chủ yếu thay đổi cấu trúc của protein gai - thứ giúp virus bám vào các tế bào người. Vì vậy, chúng có khả năng lây lan vượt trội hơn chủng cũ. Được biết, hầu hết các nghiên cứu bào chế vaccine hay thuốc đặc trị đều tìm cách vô hiệu hóa các protein gai này.

Theo nhóm nghiên cứu, chủng D614G đã lây lan ở nhiều nước châu Âu từ ít nhất là giữa tháng 2 và chỉ trong thời gia ngắn, cụ thể là đến tháng 3, chúng đã trở thành chủng virus chủ yếu trong cơ thể các bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Còn tại Mỹ, Washington là một trong những bang đầu tiên của Mỹ mà virus SARS-CoV-2 chủng cũ "ghé thăm". Tuy nhiên, đến giữa tháng 3, chủng đột biến mới D614G đã chiếm phần lớn ca bệnh.

Tại bang New York, dịch COVID-19 bùng phát vào khoảng hôm 15/3 nhưng chủng đột biến mới nhanh chóng lây lan rộng khắp chỉ vài ngày sau đó biến nơi đây thành tâm dịch của Mỹ với số ca nhiễm và tử vong tăng vọt.

Tờ The Los Angeles Times dẫn lời chuyên gia sinh học Better Korber - một thành viên nhóm nghiên cứu cho biết:

"Tình hình rất đáng lo ngại, chủng đột biến mới xuất hiện rất nhanh và lây lan rộng chỉ sau một tháng. Khi chủng D614G xâm nhập sâu hơn vào cộng đồng, chúng sẽ nhanh chóng chiếm ưu thế dịch bệnh tại cộng đồng đó bởi chúng dễ lây lan hơn".

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos chưa có bằng chứng chứng minh chủng D614G dễ gây tử vong hơn chủng cũ. Đến thời điểm này chỉ có thể chắc chắn những người nhiễm virus chủng mới có lượng virus trong cơ thể cao hơn.





Kiểm tra hình ảnh phổi của bệnh nhân COVID-19

Các chuyên gia lo ngại sự xuất hiện của chủng đột biến D614G có nguy cơ làm đổ bể mọi thành quả nghiên cứu vaccine và thuốc đặc trị thời gian qua do giới khoa học chỉ dựa vào dữ liệu của chủng virus SARS-CoV-2 cũ.

Một kịch bản xấu hơn nữa là nếu dịch không suy yếu vào mùa hè như nhiều dự đoán thì nhiều khả năng virus SARS-CoV-2 còn có thể đột biến thêm các chủng khác nữa.

Trước đó, hồi tháng 4, nhà nghiên cứu của Đại học Cambridge (Anh) cho biết đã lập bản đồ lịch sử gen của virus từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2020 và phát hiện ra 3 biến chủng riêng biệt của virus corona nhưng chúng lại liên quan chặt chẽ với nhau.

Qua phân tích cho thấy Biến chủng gốc loại A được truyền từ dơi qua vật chủ trung gian là tê tê sang con người. Tuy nhiên biến chủng này không phổ biển tại Trung Quốc. Thay vào đó, Trung Quốc – nơi bùng phát đại dịch chủ yếu bị tấn công bởi Biến chủng loại B xuất hiện từ thời điểm Giáng sinh. Biến chủng loại C thì xuất phát từ loại B và lan sang châu Âu qua Singapore.

Các nhà khoa học tin rằng virus SARS-CoV-2 liên tục biến đổi để vượt qua sức đề kháng của hệ thống miễn dịch ở các cộng đồng khác nhau.

Virus SARS-CoV-2 đã biến chủng: Kiểm soát chặt chẽ xuất nhập cảnh

