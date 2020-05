VKS đề nghị 3 – 4 năm tù với cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến, đề nghị 20 năm tù với Út “trọc”

Sau 2 ngày làm việc, sáng nay (20/5), phiên tòa xét xử cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến và động phạm bước sang phần tranh luận. Mở đầu phiên tòa, đại diện VKS đã đọc bản luận tội các bị cáo.

Cơ quan công tố khẳng định, việc khởi tố, điều tra , truy tố, xét xử vụ án này đã đảm bảo kịp thời, minh bạch, khách quan, đúng quy định Pháp luật

Cơ quan công tố có đủ bằng chứng để cáo buộc tội trạng của các bị cáo. Đặc biệt, hành vi của bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út “trọc”) không chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của nhà nước mà còn gây lũng đoạn chính sách phát triển kinh tế, làm hư hỏng một số lượng không nhỏ đội ngũ cán bộ nhà nước, trong đó có cả cán bộ cao cấp của quân đội, đưa nhiều nguời khác vào vòng lao lý.

Từ những căn cứ và lập luận trong bản luận tội, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên án đối với các bị cáo cụ thể như sau:

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tên gọi khác: Út, Út Hệ, Út trọc), cựu Phó Tổng giám đốc - Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P bị đề nghị: 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó bị xử phạt 12 năm tù về các tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". VKS đề nghị tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù. Đề nghị phạt tiền từ 80-100 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên xử sáng nay

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến, cấp bậc Đô đốc, cựu Thứ trưởng , cấp bậc Đô đốc, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng , cựu Tư lệnh Quân chủng Hải quân bị đề nghị: 3-4 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Phạt bổ sung cấm đảm nhiệm quản lý kinh tế 3-4 năm sau khi bản án có hiệu lực.

Bị cáo Phạm Văn Diệt, Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Bình, Giám đốc điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Yên Khánh bị đề nghị: 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phạt tiền từ 50-70 triệu đồng.

Bị cáo Vũ Thị Hoan, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Yên Khánh, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Yên Khánh Hải Thành bị đề nghị: 7-9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng.

Về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai:

Bị cáo Bùi Như Thiềm, cấp bậc Đại tá, nguyên Trưởng phòng Kinh tế, Quân chủng Hải quân bị đề nghị: 7-9 năm tù.

Bị cáo Bùi Văn Nga, cựu Đại tá, nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ và Du lịch biển đảo Hải Thành, Quân chủng Hải Quân bị đề nghị: 6-8 năm tù.

Bị cáo Đoàn Mạnh Thảo, cấp bậc Đại tá, nguyên Trưởng phòng Tài chính Quân chủng Hải Quân bị đề nghị: 5-7 năm tù.

Bị cáo Trần Trọng Tuấn, cấp bậc Đại tá, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ và Du lịch biển đảo Hải Thành, Quân chủng Hải Quân bị đề nghị: 3-4 năm tù.

Cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến nói chưa từng được đào tạo quản lý đất đai

Nga Đỗ (t/h)