VKS đề nghị mức án tử hình đối với cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son về tội Nhận hối lộ

Đại diện VKS nhấn mạnh, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận quan tâm. Tại phiên tòa, các bị cáo đã nhận tội và việc cáo trạng truy tố đối với các bị cáo là có cơ sở. Hành vi của các bị cáo là hành vi suy thoái của một bộ phận cán bộ công chức, tham nhũng gây thiệt hại cho Nhà nước. Việc đưa vụ án ra xét xử không có vùng cấm, dù người vi phạm là ai, thể hiện quyết tâm đấu tranh chống tham nhũng

Các bị cáo trong phiên xét xử

Đại diện VKS còn nhấn mạnh thêm, vì lợi ích cá nhân và doanh nghiệp, các bị cáo đã chủ mưu và tiếp tay cho hành vi phạm tội. Nhiều cán bộ trải qua nhiều vị trí công tác, được giáo dục rèn luyện nhưng vì động cơ cá nhân, không vượt qua được cám dỗ lợi ích nên nhận số tiền đặc biệt lớn từ Phạm Nhật Vũ.

Cần phải phân hóa vai trò đồng phạm của các bị cáo, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, số lượng tiền chiếm đoạt, nhận hối lộ và nộp lại, sự ăn năn hối cải của từng bị cáo để quyết định hình phạt.

Với cương vị là Bộ trưởng Bộ TT-TT, bị cáo Nguyễn Bắc Son có vai trò quyết định trong thực hiện dự án Mobifone mua AVG. Xuất phát từ động cơ cá nhân, bất chấp các quy định của pháp luật , bị cáo đã có hành vi định hướng, chỉ đạo quyết liệt cấp dưới thực hiện sai phạm trong mua cổ phần AVG.

Bị cáo Son giữ vai trò đứng đầu, chỉ đạo mang tính quyết liệt cấp dưới thực hiện. Bị cáo được hưởng cao nhất so với các bị cáo khác trong thương vụ này với việc nhận số tiền hối lộ đặc biệt lớn. Vì thế, bị cáo nhận trách nhiệm cao nhất.

Có một số đóng góp trong quá trình công tác, song theo VKS, bị cáo là người đứng đầu một Bộ lẽ ra phải là tấm gương trung thực phục vụ, nhưng vì hám lợi đã có hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của những cán bộ chân chính. Trong phiên xét xử, bị cáo chưa nhận rõ vai trò trách nhiệm của mình, do đó cần mức hình phạt nghiêm khắc.

Ông Son bị đề nghị mức án tử hình cho tội Nhận hối lộ

Với bị cáo Trương Minh Tuấn, VKS cho rằng, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa cho thấy thực hiện hành vi vi phạm trong vai trò thụ động. Bị cáo cũng nhận hối lộ nhưng ít hơn các bị cáo khác, thành khẩn khai báo và đã khắc phục hậu quả 200 nghìn USD. Do đó, VKS áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho cả hai tội.

Đối với bị cáo Phạm Nhật Vũ, VKS đánh giá có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên cần áp dụng đầy đủ, triệt để về nguyên tắc xử lý khoan hồng để giảm nhẹ đáng kể hình phạt đối với Phạm Nhật Vũ.

Từ những phân tích trên, VKS đề nghị hình phạt cho 14 bị cáo như sau:

1. Ông Nguyễn Bắc Son , cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT: 16- 18 năm tù Tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Tử hình về tội nhận hối lộ. Đề nghị áp dụng hình phạt chung là tử hình.

2. Ông Trương Minh Tuấn, cựu Bộ trưởng TT-TT: 6-7 năm tù về Tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; 8-9 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt từ 14-16 năm tù.

3. Ông Phạm Đình Trọng, cựu Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ TT-TT: 5-6 năm tù về Tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

4. Ông Lê Nam Trà, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Mobifone: 7-8 năm tù về Tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Từ 16-17 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt 23-25 năm tù.

5. Ông Cao Duy Hải, cựu Tổng giám đốc Mobifone: 4-5 năm tù Tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; 10-11 năm tù về tội nhận hối lộ. Hình phạt chung là 14-16 năm tù.

6. Bà Phan Thị Hoa Mai, cựu thành viên Hội đồng thành viên Mobifone: 3- 3 năm 6 tháng tù về Tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

7. Ông Hồ Tuấn, cựu thành viên Hội đồng thành viên Mobifone: 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về Tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng

8. Bà Phạm Thị Phương Anh, cựu Phó Tổng giám đốc Mobifone: 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về Tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng

9. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, cựu Phó Tổng giám đốc Mobifone: 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về Tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng

10. Ông Nguyễn Bảo Long, cựu Phó Tổng giám đốc Mobifone: 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về Tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng

11. Ông Nguyễn Đăng Nguyên, cựu Phó Tổng giám đốc Mobifone: 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về Tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng

12. Ông Võ Văn Mạnh, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thẩm định giá AMAX: 4- 5 năm tù về Tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng

13. Ông Hoàng Duy Quang, Giám đốc Chi nhánh phía Bắc, Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thẩm định giá AMAX: 3 năm đến 4 năm tù về Tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

14. Ông Phạm Nhật Vũ, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG: 3-4 năm tù về tội đưa hối lộ.

Ông Son chưa nghĩ ra việc sử dụng 3 triệu USD vào việc gì

