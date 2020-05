VKSND đề nghị mức án 7 đến 8 năm tù đối với chủ mưu vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình

Mở đầu phiên làm việc chiều nay, đại diện VKSND bày tỏ quan điểm đối với tội trạng của các bị cáo. Theo đại diện VKSND tỉnh Hòa Bình , đây là vụ án có tổ chức, các bị cáo cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội với vai trò giúp sức tích cực dưới sự chỉ đạo của chủ mưu là bị cáo Vinh.

Theo đó, bị cáo Vinh phải chịu trách nhiệm với việc nâng điểm 65 bài thi, ông Mạnh Tuấn chịu trách nhiệm 65 bài thi, ông Khắc Tuấn chịu trách nhiệm 100 bài thi, ông Chất chịu trách nhiệm 10 bài thi, bà Liên chịu trách nhiệm 20 bài thi.

Đại diện VKSND tỉnh Hòa Bình cũng cho rằng, bị cáo Khắc Tuấn phạm tội 2 lần vào năm 2017 và 2018 nên phải chịu tình tiết phạm tội nhiều lần, còn những người khác đều phạm tội trong năm 2018 nên xin rút tình tiết truy tố phạm nhiều lần.

Bị cáo Nguyễn Quang Vinh – cựu Trưởng phòng khảo thí được xác định là chủ mưu, đề nghị mức án từ 7 – 8 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Các bị cáo trong phiên xử chiều nay

Bị cáo Khương Ngọc Chất – cựu Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hòa Bình bị đề nghị từ 5 – 6 năm tù, Nguyễn Khắc Tuấn - cựu chuyên viên Phòng Khảo thí đề nghị từ 5 - 6 năm tù, Đào Ngọc Thuật - cựu giáo viên Trường THPT Mường Bi bị đề nghị 3 - 4 năm tù. Các bị cáo này bị cáo buộc cùng tội với bị cáo Nguyễn Quang Vinh.

Bị cáo Diệp Thị Hồng Liên (cựu phó Phòng Khảo thí) bị đề nghị 2,5-3 năm tù; Phùng Văn Thụ - cựu trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên bị đề nghị 12 - 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Quách Thanh Phúc - cựu hiệu phó Trường THPT 19/5 và Nguyễn Tân Hưng - cựu cán bộ Phòng Khảo thí bị đề nghị 18 - 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Lê Thị Hồng - cựu hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ cùng Nguyễn Thị Thu Loan, Nguyễn Thị Hồng Chung và Bùi Thanh Trà (ba tổ trưởng chấm thi) bị đề nghị từ 2 - 2,5 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Còn bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn - cựu hiệu phó Trường Dân tộc nội trú huyện Lạc Thủy là bị cáo duy nhất bị truy tố về hai tội danh. Bị cáo Tuấn bị đề nghị 7 – 8 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 3-4 năm tù về nhận hối lộ , tổng hợp hình phạt 10 - 12 năm tù. Riêng Hồ Chúc - cựu giáo viên Trường THPT Thanh Hà bị đề nghị 2 - 3 năm tù về tội đưa hối lộ.

Sau 3 ngày xét xử, trong 15 bị cáo, có 3 người là Nguyễn Quang Vinh, Đào Ngọc Thuật và Khương Ngọc Chết kêu oan, cho rằng không phạm tội như cáo trạng truy tố. 12 bị cáo còn lại đã thừa nhận hành vi, mong muốn được giảm nhẹ hình phạt. Đồng thời, đề nghị hĐXX làm rõ các tình tiết còn mâu thuẫn trong vụ án.

