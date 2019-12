VKSND tỉnh Điện Biên: 6/9 bị cáo bị đề nghị mức án tử hình

Hôm nay (27/12), TAND tỉnh Điện Biên tiếp tục phiên xét xử lưu động vụ án nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại. Sáng nay, cũng có bị cáo phản cung cho rằng, VKS buộc tội sai. Tuy nhiên, phía VKS đưa ra nhiều bằng chứng chứng minh tội trạng của các bị cáo

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKS ông Vi Hồng Sơn đứng lên đọc bản luận tội. Theo ông Sơn, buộc tội 9 bị cáo không hề oan sai. Bởi trong vụ án này, các bị cáo gây án quá man rợ, gây phẫn nộ trong dư luận nhân dân.

Vì Văn Toán là chủ mưu vụ này



VKS nhận định, trong vụ này, Vì Văn Toán chính là chủ mưu, cầm đầu, lặng lẽ đi phía sau để theo dõi đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo Công và các đồng phạm khác vì động cơ đê hèn, dục vọng cá nhân đã thay nhau cưỡng hiếp nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Trong suốt phiên xét hỏi, bị cáo Bùi Văn Công và Vương Văn Hùng một mực không thừa nhận hành vi hiếp dâm. Tuy nhiên, VKS có đủ bằng chứng chứng minh rằng Công, Hùng và các bị các khác là Lường Văn Hùng, Nhiệm, Lả, Chương và Dũng có phạm tội Hiếp dâm.

Cũng có nhiều bị cáo quanh co, không chịu khai nhận hành vi giết người khi HĐXX xét hỏi. Nhưng từ điều tra, thu thập chứng cứ. VKS có đủ bằng chứng để xác định, Toán, Công, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Nhiệm, Lả đã sát hại Cao Mỹ Duyên. Trong đớ, Công là người trực tiếp dùng côn nhị khúc siết cổ khiến nạn nhân bị ngạt khí cơ học vùng cổ mà chết. Vì thế, VKS nhận định, các bị cáo có tội danh này.

Rất nhiều người dân đến dự tòa

Còn về tội Không tố giác tội phạm của Vì Thị Kim Thu: Bị cáo liên tục quanh co, chối tội. Ngay cả trong phiên xử sáng nay, khi luận sư chất vấn đề việc có chứng kiến cảnh hiếp dâm không, bị cáo vẫn chối rằng không biết. Trong khi đó các bị cáo khác đều khẳng định, Thu có chứng kiến toàn bộ vụ việc. Và VKS cũng có đầy đủ bằng cớ để chứng minh tội danh này của Vì Thị Kim Thu.

Thậm chí, trong lời khai báo của các bị cáo còn có chi chiết, Thu chính là nguwofi lau rửa tử thi và bảo với các bị cáo khác là phải rửa thật kỹ để xóa dấu vết hiếp dâm

Sau khi công bố xong bản luận tội, VKSND tỉnh Điện Biên công bố bản đề nghị mức án đối với 9 bị cáo. Theo đó, 6/9 bị cáo bị đề nghị mức án tử hình, trừ Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương, Bùi Thị Kim Thu.

Lời khai của Vương Văn Hùng

Thu Nga (t/h)