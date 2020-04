VKSND Tối cao vào cuộc vụ Đường Nhuệ đánh người trọng thương tại trụ sở Công an phường

Sáng nay (28/4), bà Lý đã đến VKSND tỉnh Thái Bình làm việc với VKSND Tối cao liên quan đến vụ con trai bà bị Đường Nhuệ đánh trọng thương tại trụ sở Công an phường Trần Lãm xảy ra cách đây 5 năm.

Theo giấy mời của VKSND Tối cao, bà Đinh Thị Lý (SN 1964, trú TP Thái Bình) đã có mặt tại VKSND tỉnh Thái Bình (tại địa chỉ số 77 Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình) để làm việc về nội dung: Con trai bà bị Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ, SN 1971, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) hành hung gây thương tích tại trụ sở Công an phường Trần Lãm vào ngày 18/11/2018. Trước đó, trong ngày 27/4, cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã làm việc với một số người liên quan đến vụ án này.

Nói về việc này, bà Lý cho biết: Nhiều năm qua bà đã vất vả chạy đến gõ cửa nhiều cơ quan bảo vệ Pháp luật tại Thái Bình về vụ hành hung khiến con trai bà là anh Mai Thế Duy (33 tuổi) thương tích 15% nhưng vẫn chưa được đưa ra ánh sáng. “Phải mất gần 6 năm, sau khi vợ chồng Đường Nhuệ bị bắt trong một vụ án khác, vụ việc của con trai tôi mới dần sáng tỏ”.

Bà Lý cũng cho biết, cơ quan điều tra VKSND Tối cao mời con trai bà đến làm việc về sự việc trên vào chiều ngày 28/4.

Mẹ con bà Đinh Thị Lý

Theo như đơn tố cáo bà Lý gửi cơ quan điều tra, ngày 18/11/2014, bà cùng con trai tố trong lúc chờ cán bộ Công an phường giải quyết ở phòng tiếp dân thì Đường Nhuệ cùng đàn em xông vaid đánh đập anh Duy. Kết quả, nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu, có tỉ lệ thương tích 15%.

Sau vụ việc, Thiếu tướng Cao Giang Nam – Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP bất ngờ thông báo không khởi tố vụ án vì không xác định được bị can và hết thời hạn điều tra. Quyết định này được gửi đến VKSND cùng cấp.

Không đồng tình với kết luận của cơ quan điều tra, mẹ con bà Lý đã viết đơn kêu cứu gửi đến nhiều cơ quan chức năng địa phương, Trung ương mong làm rõ sự việc.

Đến khi vợ chồng Đường Nhuệ cùng đàn em bị bắt về một vụ án khác, cơ quan điều tra Công an TP Thái Bình quyết định phục hồi điều tra vụ Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 18/11/2014. Đến ngày 21/4, Công an TP Thái Bình tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Xuân Đường để điều tra về hành vi trên.

Your browser does not support HTML5 video.

Bà Lý đến làm VKSND tỉnh Thái Bình làm việc với cơ quan điều tra VKSND Tối cao

Xem thêm: Hé lộ lý do mẹ nạn nhân bị Đường Nhuệ đánh 6 năm trước tố đích danh sếp Công an

Nga Đỗ (t/h)