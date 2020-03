Vợ báo tin giả bị hiếp dâm để… giữ chồng không theo bồ

Để giữ chồng không đi bồ, giữa đêm bà E. đến Công an xã trình báo việc bị một kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản…

Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang ) đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp của bà V.T. M.C.E. (SN 1975; ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi Báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước gây hoang mang dư luận theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Theo thông tin trước đó, khoảng 0h15 ngày 26/12/2019, bà E. đến Công an xã Kiến An trình báo việc bản thân bị hiếp dâm, cướp tài sản. Cụ thể, khi đó bà đang ôm con trai sinh năm 2008 ngủ trong phòng thì một đối tượng lạ mặt, đội mũ lưỡi trai, dùng khăn che mặt đột nhập vào nhà.





Bà E. báo tin giả chỉ vì mong chồng không đi gặp bồ nữa

Bà E. chưa kịp phản ứng gì thì đối tượng này dùng dao kề sát vào cổ, khống chế để thực hiện hành vi hiếp dâm. Chưa dừng lại, trước khi rời khỏi hiện trường , đối tượng này còn lấy đi một chiếc điện thoại di động.

Tiếp nhận trình báo, Công an xã thấy có nhiều điểm nghi vấn nên đã trình báo Công an huyện Chợ Mới phối hợp đến hiện trường điều tra, xác minh thông tin. Công an tập trung làm rõ những nội dụng mà người phụ nữ này khai báo.



Qua đấu tranh, khai thác, bà E. khai nhận không phải mình bị đối tượng nào Qua đấu tranh, khai thác, bà E. khai nhận không phải mình bị đối tượng nào hiếp dâm , cướp tài sản mà do chồng bà. Theo bà E., chồng thường xuyên vắng nhà nên nghi ngờ ngoại tình bên ngoài. Vì thế đã tạo hiện trường giả, báo tin bị hãm hiếp và cướp tài sản nhằm mục đích giữ chồng ở nhà với mình.

Hành động của bà E. chưa thấy giữ được chồng ở nhà mà trước mắt bà sẽ phải đối diện việc bị xử phạt hành chính vì báo tin giả đến cơ quan nhà nước.

