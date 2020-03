Vợ bệnh nhân số 33 nhận kết quả âm tính với COVID-19

Theo thông tin trước đó từ Viện Pasteur Nha Trang, trường hợp thứ 33 dương tính với COVID-19 được xác định là nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh. Đây là du khách đang lưu trú tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.



Du khách này chính là một trong những hành khách cùng đi chuyến VN0054 của hãng hàng không Vietnam Airlines từ London (Anh) về sân bay Nội Bài (Hà Nội) ngày 2/3 vừa qua - cùng với bệnh nhân số 17 - N.H.N (26 tuổi, tạm trú Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội).

Bệnh nhân số 33 lưu trú tại khách sạn Boutique (tổ 5, khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, thành phố Hội An), sau đó được đưa ra Bệnh viện Trung ương Huế điều trị khi có kết quả xét nghiệm dương tính.

Ngay sau khi có kết quả dương tính với virus corona, lịch trình của bệnh nhân số 33 này cũng đã được công khai. Ngày 2/3, bệnh nhân 33 nhập cảnh Việt Nam, ngồi ở hàng ghế 3D hạng phổ thông trên chuyến bay VN0054. Sau đó, người này đi xe của công ty lữ hành EXO Travel, lưu trú tại phòng 237 khách sạn Hilton Opera - Hà Nội. Tiếp đến, du khách đến Nhà hát Lớn Hà Nội xem show Bamboo Circus, kiểm tra thân nhiệt bình thường.

Ngày 3/3, bệnh nhân tham quan Chùa Một Cột, Văn Miếu Quốc Tử Giám, khu tưởng niệm Hồ Chí Minh, tới Trung tâm Múa rối nước Bông Sen trước khi ăn tối ở khách sạn.

Ngày 4/3, người này đi dạo tại phố cổ Hà Nội, sau đó ăn tại nhà hàng số 26C Trần Hưng Đạo - Hà Nội.



Ngày 5/3, bệnh nhân số 33 đến Hạ Long và lên tàu Jasmine Junk và qua đêm trên tàu, đi thăm hang động và đi tour làng chài ở đây.

Ngày 6/3, ông đến sây bay Nội Bài, di chuyển trên chuyến bay VN185 (hàng ghế 23) từ Hà Nội - Đà Nẵng, di chuyển đến khách sạn Boutique Hội An lúc 20h30. Tối hôm đó, ông ăn tối tại khách sạn và không ra ngoài.

Ngày 7/3, bệnh nhân được hướng dẫn và tuân thủ cách ly tuyết đối tại phòng khách sạn. Đặc biệt, bà D. A dù di chuyển cùng chồng trong suốt chuyến hành trình nhưng lại nhận kết quả âm tính.

Bên cạnh đó, đến chiều ngày 10/3, cả 55 người tiếp xúc gần nhất với 2 bệnh nhân người Anh dương tính COVID-19 ở Lào Cai đã được lấy mẫu gửi đi xét nghiệm đều có kết quả âm tính.

