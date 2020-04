Vợ bỏ đi, ở nhà một mình rảnh rỗi nên gọi điện đến tổng đài 113 để… trêu

Công an tỉnh Bắc Giang đã triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Nhàn (SN 1982, trú tại xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) để làm rõ hành vi đưa thông tin giả, sai sự thật. Sau khi làm rõ, Công an tỉnh Bắc Giang đã xử phạt hành chính Nhàn (theo Điểm B, khoản 2, Điều 5, NĐ 167-CP/2013 của Chính phủ) về hành vi Báo tin giả đến cơ quan chức năng

Theo điều tra, tối 21/4, Nhàn gọi điện đến tổng đài 113 nói tên Chung (sống ở thôn Mai Hạ, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) báo tin về việc chiều cùng ngày phát hiện người tên Trương Đức Nhàn (SN 1981, ở thôn An Hòa, xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa) có ý đồ thực hiện hành vi nguy hiểm. Theo Nhàn, khi nói chuyện thì phát hiện trong túi của người này có 1 khẩu súng AK, 3 quả lựu đạn. Người này còn nói, đến 30/4 sẽ trả thù 1 gia đình vì tư thù…

Nguyễn Xuân Nhàn tại cơ quan điều tra

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Hiệp Hòa vào cuộc điều tra xác minh thông tin. Công an triệu tập chủ thuê bao là Nhàn đến trụ sở làm việc. Ban đầu, Nhàn chối tội, khai quanh co, đổ lỗi cho người bạn bị say rượu nên gọi đến 113.

Nghi ngờ Nhàn khai gian dối, Công an tích cực điều tra, buộc đối tượng phải khai nhận hành vi báo hoang tin của mình. Nhàn khai, do vợ bỏ đi, ở nhà rảnh rỗi nên đã gọi đến 113 để trêu. Đồng thời muốn thử xem nếu sự việc xảy ra thì Công an có đến giải quyết ngay không.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và phát hiện, trước đó khoảng 10 ngày, Nhàn cũng tự xưng tên là Chung gọi điện đến 113 báo tin phát hiện ở gần nhà có người nghi nhiễm COVID-19 , vừa đi từ Hà Nội về. Khi đó, Cảnh sát 113 đã hướng dẫn Nhàn điện cho Công an huyện Hiệp Hòa để trình báo. Nhàn sau đó gọi điện cho Công an huyện Hiệp Hòa và được hướng dân gọi cho Công an huyện Đoan Bái. Đúng thời điểm đó điện thoại hết pin nên Nhàn không tiếp tục gọi nữa.

Nga Đỗ (t/h)