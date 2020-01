Vợ chết giữa tuần trăng mật, chồng tái hôn gấp với bạn thân của vợ rồi đâm đơn kiện mẹ vợ để đòi nhà

Theo Soha , đây là vụ việc xảy ra khá lâu và được cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội . Theo đó, một cặp vợ chồng mới cưới và mẹ vợ cũ đã xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng về vấn đề liên quan đến bất động sản của người quá cố.

Câu chuyện này được chia sẻ trực tiếp trên sóng truyền hình, người phụ nữ tên Ngô Thanh nói rằng, bản thân cô và chồng là anh Giai Vỹ muốn kết hôn với nhau nhưng lại gặp một vấn đề nan giải là mẹ vợ cũ của anh Giai Vỹ. Bà này không chấp nhận hôn sự giữa hai người.

Vợ chồng Ngô Thanh - Giai Vỹ

Điều đáng nói, mẹ vợ cũ của Giai Vỹ còn đuổi họ ra khỏi phòng trong ngày tân tôn. Ngô Phương tiết lộ thêm, chồng sắp cưới và vợ cũ của anh trong một chuyến đi du lịch đã xảy ra tai nạn, hậu quả, người phụ nữ đó đã qua đời.

Trong suốt thời gian đau khổ đó chính Ngô Phương là người đã tận tình chăm sóc Giai Vỹ. Cô đến đến thăm anh tại bệnh viện mỗi ngày, lo cơm nước cho anh. Và sau đó hai người dần dần có tình cảm với nhau, cuối cùng họ quyết định kết hôn

Nói về nguyên nhân mâu thuẫn với mẹ vợ của chồng, Ngô Thanh nói với người dân chương trình rằng, hãy để chuyện này cho Giai Vỹ giải thích. Ngay sau đó, Giai Vỹ lên tiếng, anh ta kể rằng: Vợ cũ tên là Tiểu Ái, khi lấy nhau họ đã đăng ký kết hôn xong và lên kế hoạch cho tuần trang mật ở TP Hàng Châu (Trung Quốc).

Giai Vỹ chính là người lái xe ô tô chở vợ mới cưới đi du lịch. Nhưng họ đã gặp tai nạn khi đang lái xe qua cao tốc. Hậu quả, Tiểu Ái tử vong ngay tại chỗ còn Giai Vỹ bị thương được đưa vào viện cấp cứu (vết thương không quá nghiêm trọng).

Giai Vỹ kể, chuyện này xảy ra cách đây gần 1 năm. Khi vợ mất, anh đã trải qua giai đoạn rất khó khăn và Ngô Thanh luôn kề vai sát cánh bên anh giúp anh thoát khỏi ám ảnh tâm lý. Cuối cùng anh quyết định kết hôn cùng Ngô Thanh.

Mẹ Tiểu Ái không chấp nhận chuyện căn nhà mình mua cho con gái quá cố rơi vào tay con rể cũ



Giai Vỹ còn khiến khán giả hơi sốc khi nói, Tiểu Ái và Ngô Thanh là bạn thân. Giai Vỹ luôn nhìn thấy hình ảnh của Tiểu Ái từ Ngô Thanh và cũng chỉ có Ngô Thanh mới khiến anh thôi nuối tiếc về vợ cũ.

Nghe con rể cũ nói về con gái, mẹ Tiểu Ái đã bật khóc trên sân khấu. Bà nói, đến bây giờ bà vẫn không thể chấp nhận được mọi chuyện và bà không hiểu tại sao lại xảy ra tai nạn xe khiến con bà mãi mãi rời đi.

Trên sân khấu lúc đó, Ngô Thanh và Giai Vỹ nói rằng, sẽ nuôi mẹ Tiểu Ái nhưng bà phản đối rất kịch liệt. Bà nói: “Bây giờ con gái tôi không còn nữa, Giai Vỹ lại cưới một người khác về chính ngôi nhà của con gái tôi, tôi làm sao đồng ý được? Tôi không cần các người nuôi, tự tôi có thể sống tốt vài năm nữa…”.

Được biết, mẹ Tiểu Ái đã mua căn nhà cho con gái và để cô đứng tên. Bây giờ con gái đã mất nên bà chỉ muốn bán căn nhà đó đi và không muốn để ai sống ở đó. Tuy nhiên, Giai Vỹ lại cho rằng, gia đình vợ cũ mua nhà nhưng anh là người trả toàn bộ tiền trang trí nội, ngoại thất.

Hơn nữa, anh và vợ cũ không ly hôn , vợ cũ mất thì anh trở thành người thừa kế hợp pháp và anh hoàn toàn đủ điều kiện để có thể sống trong căn nhà đó. Sự kiện càng lúc càng nghiêm trọng, ban cố vấn trong chương trình chuyền hình đó không thể đưa ra lời khuyên hay hình thức hòa giải nào cho họ. Cuối cùng, con rể cũ và mẹ vợ đưa nhau ra tòa để giành giật tài sản của người quá cố.

