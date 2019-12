Vợ chồng Công – Thu: Ra sức phản cung, ra sức kêu oan

Hôm nay (26/12), TAND tỉnh Điện Biên mở phiên tòa xét xử lưu động vụ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị sát hại. Phiên xét xử hôm nay, lần lượt các bị cáo Cầm Văn Chương, Phạm Văn Dũng, Bùi Thị Kim Thu, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Bùi Văn Công bị áp giải lên bục xét xử làm việc.

Trong quá trình xét hỏi, một số bị cáo không trung thực, khai báo không đúng. Song với bằng chứng xác thật từ phía cơ quan công tố, lần lượt các bị cáo đã nhận tội.

Bùi Thị Kim Thu

Nhưng trong phiên xử hôm nay, HĐXX phải tốn khá nhiều thời gian trong phần xét hỏi của bị cáo Bùi Thị Kim Thu và bị cáo Bùi Văn Công. Thu và Công là vợ chồng hợp pháp. Thu là kẻ chứng kiến hành vi hiếp dâm do các bị cáo thực hiện, còn Công là một trong những kẻ lên kế hoạch bắt cóc Duyên và sát hại nữ sinh này theo cáo buộc của VKS.

Tuy nhiên, xuyên suốt phiên xét hỏi, hai bị cáo này liên tục chối tội, cho rằng mình bị oan, bị ép cung. Khi theo dõi xong hai phần khai báo này, dư luận tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước hành động tráo trở, trả lời quanh co chối tội của cặp vợ chồng này. Một số độc giả bình luận trên mạng rằng “Thu – Công chính là cặp đôi vàng trong làng phản cung”.

Sáng nay, bị cáo Bùi Thị Kim Thu cho rằng, VKS cáo buộc mình chứng kiến hành vi hiếp dâm là không đúng. Bị cáo cho biết, từ hôm về nhà, bị cáo bị cấm xuống khu vực đằng sau nên không biết có sự xuất hiện của nữ sinh Duyên. Thời điểm Phạm Văn Dũng hiếp dâm Duyên, bị cáo không có nhà.

Đại diện VKS khẳng định, bị cáo Thu không đưa thêm được chứng cứ nào để chứng minh mình vô tội nên VKS giữ nguyên cáo buộc. Còn HĐXX cho rằng, bị cáo Thu quanh co chối tội. Bởi trước đó, các bị cáo đã khai rất chi tiết rằng, đã nhìn thấy Thu chứng kiến hành vi hiếp dâm của họ họ.

Bùi Văn Công

Thậm chí, trong phiên tòa chiều nay, bị cáo Lường Văn Lả và Lường Văn Hùng cũng khẳng định rằng, Thu đã nghe thấy toàn bộ kế hoạch bắt cóc nữ sinh Duyên và chứng kiến cảnh bọn chúng hiếp dâm nạn nhân.

Cũng giống như vợ mình, chiều nay, khi HĐXX đề nghị lên bục khai báo, Bùi Văn Công cũng kêu oan. Công cho rằng, bản thân bị ép cung, bị đánh đập, bị dí dùi cui điện vào vùng nhạy cảm, bị hất nước cho tỉnh. Và vì quá sợ hãi nên Công phải khai như trong hồ sơ.

Ngay cả khi bị cáo Lả và Lường Văn Hùng được đưa lên đối chứng, hai bị cáo khai Công chính là kẻ cùng Toán lên kế hoạch bắt cóc nữ sinh Duyên. Chính tay Công đã sát hại nạn nhân. Thế nhưng, Công vẫn một mực cho rằng, đồng bọn nói sai. Công nói “không có chuyện đó”.

Công còn cho rằng, do có thù hằn với mình nên đối tượng Hùng đã để lại vết máu trên xe ô tô để hãm hại. Ngoài ra, liên quan đến số tiền 30 triệu, trong tờ khai Công nói Trần Thị Hiền (mẹ Duyên) nợ nhưng trước bục khai báo, Công nói Hiền không nợ gì mình. Công cho rằng, khai Hiền nợ là do bị “điều tra viên mớm lời”.

Cả lời khai của Bùi Thị Kim Thu và Bùi Văn Công đều không phù hợp với những bản khai báo trước đó. Mặc dù tất cả đồng bọn đều khẳng định, hai người này có tội. Thu không chấp nhận tội “Không tố giác tội phạm”, còn Công không chấp nhận các tội “ Giết người , Hiếp dâm và Giết người”. Công chỉ nhận tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bùi Văn Công liên tục chối tội

Thu Nga (t/h)