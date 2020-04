Lật tẩy chiêu đấu giá đất rồi “bán lúa non” thu bạc tỉ cặp vợ chồng đại gia Dương Đường

Ngày 7/4, Công an tỉnh Thái Bình tống đạt quyết định khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 30/3 tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình

Cùng ngày, Công an tỉnh tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng: Nguyễn Thị Dương (SN 1980, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình); Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992, trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) và Phạm Ngọc Quý (SN 2003, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư), để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Cố ý gây thương tích.

Chiều tối cùng ngày, Công an tỉnh Thái Bình thực hiện lệnh khám xét nhà nữ đại gia Nguyễn Thị Dương ở số 366 đường Lê Quý Đông để phục vụ công tác điều tra vụ Cố ý gây thương tích. Từ đây, hàng loạt thông tin, chiêu thức làm ăn của vợ chồng cặp đại gia Dương Đường bị phanh phui.

Dương Đường là nữ đại gia khét tiếng ở Thái Bình

Được biết, nhiều năm qua người dân Thái Bình không còn xa lạ với cách thức kiếm tiền của vợ chồng nữ đại gia này. Nguyễn Thị Dương và chồng là Nguyễn Xuân Đường thường xuyên tham gia các cuộc đấu giá đất chuyển đổi ở các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Sau đó “bán lúa non” lấy tiền chênh lệch từ vài chục đến vài trăm triệu mỗi lô.

Theo tin từ Zing new.vn, mỗi cuộc đấu giá (thường là đấu giá đất giãn dân, đất chuyển đổi quỹ đất 5% để lấy kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản), vợ chồng Dương Đường sẽ cử nhiều nhân viên xăm trổ bợm trợn xuống.

Tại các cuộc đấu giá công khai, Dương cho nhân viên ngồi cùng đầu giá. Thực chất là để kèm những người mua hồ sơ cho họ bỏ đấu giá hoặc đàm phán cho họ bỏ giá thấp để không còn đối thủ cạnh tranh. Cuối cùng, vợ chồng Dương Đường thu tất cả số đất trên về tay, sau đó bánh chênh lệch kiếm bạc tỷ.

Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất ở Thái Bình cho biết, thời điểm năm 2018, UBND tỉnh cho chủ trương chuyển đổi, đấu giá đất 5% để lấy kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản. Khi các xã trong huyện tổ chức đấu giá, Nguyễn Thị Dương đều tham gia với tư cách người mua hồ sơ – Zing new.vn thông tin.

“Tuy nhiên, chị này không về đấu giá một cách dân chủ, bình thường mà cho nhiều người đi theo. Những người lạ mặt này có những hành vi áp đặt, đe dọa những người cùng tham gia đấu, bắt họ bỏ giá thấp, không cho đấu giá, ép bỏ hồ sơ đấu giá… Có những xã, những người đấu giá trúng bị nhóm người lạ hành hung, dọa dẫm”, vị lãnh đạo này cho biết.

Dương Đường hay khoe khoang bạc tỷ lên mạng xã hội

Đơn cử như cuộc đấu giá đất giãn dân ở xã Đông Động, huyện Đông Hưng, nhóm thanh niên xăm trở đi trên mấy chiếc ô tô đến đấu giá, ngồi lẫn trong phòng đấu giá khiến người tham gia bỏ hết hồ sơ không giám đấu giá. Cuộc đấu giá không thành, địa phương phải tổ chức đấu giá lại.

Còn tại xã Đông Các, Dương cho đàn ra ra “mua” mỗi người có hồ sơ giá từ 5 – 10 triệu đồng để thôi đấu giá hoặc đấu giá không thành. Nếu trong trường hợp có người đấu giá trúng thì đàn em của Dương sẽ đe dọa hành hung người đó…

Sự lộng hành của những kẻ xăm trổ đầy mình khiến ai cũng sợ. Và sau mỗi lần như vậy, Dương ôm trọn số đất “ngon” về tau mình. Hành vi của Dương cùng đàn em không chỉ làm mất sự dân chủ, công bằng, bình đẳng mà còn khiến nhà nước thất thu ngân sách…

Không chỉ ở huyện Đông Hưng, Dương và nhân viên thực hiện các hành vi trên ở nhiều xã, huyện khác trên địa bàn toàn tỉnh Thái Bình. Gần đây nhất, tháng 3/2020, Công ty Đường Dương tham gia đấu giá dự án khu dân cư ở xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương.

Công ty của Dương trúng 30/60 lô dù số lượng hồ sơ đăng lý là 700 bộ. Còn dự án khu dân cư liền kề phía sau Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa (TP Thái Bình), công ty của Dương đang rao bán 128 lô đất.

Liên quan đến tất cả các sự việc xoay quanh cặp vợ chồng này, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đang mở rộng điều tra. Trong đó, có điều tra làm rõ vai trò của Nguyễn Thị Dương cùng nhân viên về việc sử dụng các hành vi đe dọa, ép người tham gia đấu giá phải bỏ thiếu đấu giá nhằm đấu giá trúng, sau đó bán chênh lệch kiếm lời. Ngoài ra còn làm rõ vai trò của ông Đường trong vụ Cố ý gây thương tích do Dương và đàn em thực hiện.

Dương Đường bị khởi tố để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích



