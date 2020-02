Công an TP HCM huy động hàng chục người nhái tìm kiếm vợ chồng trẻ nhảy kênh Tàu Hủ tự tử

Đôi vợ chồng trẻ bỏ lại xe máy rồi cùng nhảy xuống kênh Tàu Hủ tự tử. Công an đã huy động hàng chục người nhái để tìm kiếm hai nạn nhân.

Theo tin từ tờ Pháp luật TP Hồ Chí Minh, khoảng 4h ngày 27/2, đôi vợ chồng khoảng 30 tuổi chạy xe máy trên đường Võ Văn Kiệt theo hướng về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh . Nhưng khi đi đến dạ cầu Chữ Y (quận 5) thì bỏ lại phương tiện rồi cùng lao mình xuống kênh Tàu Hủ.

Kênh Tàu Hủ - nơi đôi vợ chồng nhảy xuống tự tử

Phát hiện sự việc nhiều người đi đường đã hô hoán, dừng xe chạy đến cứu nhưng không kịp vì sự việc diễn ra quá nhanh. Hơn nữa, thời điểm đó, nước ở kênh Tàu Hủ chảy rất siết không ai dám nhay xuống để cứu vớt.

Người dân có mặt theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân

Sau đó ít phút sự việc được trình báo đến Công an . Công an TP HCM ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Đến chiều ngày ngày 27/2, hàng chục người nhái thuộc Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an TP Hồ Chí Minh cùng thuyền cứu hộ đã tìm kiếm đôi vợ chồng trẻ.

Xe, thuyền cứu hộ được điều động đến hiện trường

Sau khi biết được thông tin vụ việc, thân nhân của đôi vợ chồng trẻ đã có mặt tại hiện trường. Theo một người thân, cặp đôi này có một người con khoảng 3 tuổi. Mọi người cũng vô cùng bàng hoàng khi nhận được tin báo cặp vợ chồng này cùng nhau nhảy kênh tự tử.

Nhiều người nhái đang tìm kiếm các nạn nhân

Hiện cơ quan chức năng đang lấy thêm lời khai của các nhân cũng cũng như hàng xóm, người thân để xác định nguyên nhân họ nhảy kênh tự tử. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đang tích cực tìm kiếm hai nạn nhân

Nga Đỗ (t/h)