Vợ chồng son Tóc Tiên và Hoàng Touliver 'quẩy' nhiệt tình với khách mời trong tiệc cưới riêng tư

Sáng nay ngày 20/2, đám cưới của cặp đôi Tóc Tiên và Hoàng Touliver đã diễn ra tại nhà thờ Con Gà ở Đà Lạt với sự góp mặt của người thân và nhóm bạn bè nổi tiếng. Không ồn ào khoa trương, đám cưới của cặp đôi diễn ra bình dị trong nhà thờ với đội bảo an đảm bảo không có sự xuất hiện của người lạ mặt.

Khoảng 17h chiều nay, tiệc cưới riêng tư của Tóc Tiên và Hoàng Touliver tiếp tục diễn ra tại một căn biệt thự ở Đà Lạt, được quây kín và hạn chế truyền thông tác nghiệp. Cặp đôi chỉ mời khoảng 50 người thân thiết, cùng nhau ăn uống, trò chuyện thân mật. Trong những bức ảnh hiếm hoi được PV các báo chụp lại, người hâm mộ có thể thấy Tóc Tiên và Hoàng Touliver cười đùa vui vẻ, quấn quít lấy nhau không rời.

Trong lúc làm lễ, trái với hình ảnh lạnh lùng ngày thường, nam nghệ sĩ đã rưng rưng nước mắt khi chứng kiến tình yêu của đời mình diện váy cưới đẹp rạng ngời. Về đêm khi tiết trời có chút se lạnh, chú rể còn nhẹ nhàng lấy áo khoác cho Tóc Tiên mặc khiến nhiều người không khỏi cảm động.





Tóc Tiên chọn cho mình một bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, cúp ngực đơn giản nhưng vẫn không kém phần quyến rũ. Hoàng Touliver khoác lên mình một bộ vest trang trọng, nhưng vẫn không quên cặp kính siêu "ngầu" trong lễ cưới. Dàn phù dâu mặc váy màu hồng pastel ngọt ngào và khách mời cũng lịch sự theo dresscode trắng đen, vui vầy ăn mừng đám cưới cặp đôi nổi tiếng showbiz Việt

Đến tối muộn, đám cưới vẫn đang diễn ra vui vẻ. Chú rể Hoàng Touliver nhiệt tình quẩy bài 'Cục xì lầu ông bê lắp' bên bạn bè. Nhìn từ trên cao, đám cưới của hai người như một đêm quây quần ấm cúng của vợ chồng son không nổi tiếng cùng những người bạn bè thân thiết.

Là cặp đôi kín tiếng, không mấy khi khoe khoang chuyện tình cảm, việc Tóc Tiên - Hoàng Touliver tổ chức đám cưới riêng tư được cho là dễ hiểu. Cả hai đều không muốn gia đình nhỏ của mình bị ảnh hưởng bởi những bình luận, soi mói của dư luận. Đã hẹn hò từ lâu, nhưng phải đến tận tháng 9/2019 Tóc Tiên mới xác nhận chuyện tình cảm của mình với Hoàng Touliver. Cô cũng đã từng nói: "Mình đã lộng lẫy cả cuộc đời nghệ thuật rồi". Dù sao thì ca sĩ nổi tiếng như cô cũng là một con người bình thường, chỉ mong có những phút giây hạnh phúc, yên bình bên người thương.

