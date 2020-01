Vỡ eo động mạch chủ nguy hiểm như thế nào?

Người đàn ông 42 tuổi bị vỡ động mạch chủ ngực đoạn eo do tai nạn đã được các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất kịp thời can thiệp, cứu sống ngoạn mục.

Thông tin tại Bệnh viện Thống Nhất cho biết, chiều nay ngày 6/1, đơn vị đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân bị tai nạn nghiêm trọng, ở trong tình trạng tụt huyết áp và choáng. Bước đầu thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị tổn thương động mạch chủ. Tiến hành chụp cắt lớp, kiểm tra phát hiện người đàn ông bị vỡ động mạch chủ ngực đoạn eo và đa chấn thương.

Ảnh do bác sĩ cung cấp

Theo PSG Đỗ Kim Quế, Phó Giám đốc Bệnh viện, trường hợp chấn thương dẫn đến vỡ eo động mạch chủ thường tỉ lệ tử vong đến 90% nếu không phát hiện xử trí kịp. Nhận thấy tình trạng khẩn cấp, ê-kíp bệnh viện triển khai can thiệp đặt stent nội mạch ngay đoạn bị vỡ. Kết qủa, đã bệnh nhân hồi phục ổn định và được cho xuất viện trong vài ngày tới. Trường hợp vỡ eo động mạch chủ thường được chỉ định phẫu thuật vá chỗ vỡ, tỷ lệ thất bại cao. Tuy nhiên, nhờ các bác sĩ đã làm chủ kỹ thuật can thiệp qua đường ống thông giúp điều chỉnh dòng chảy trong lòng mạch, nên tỉ lệ thành công cao, bệnh nhân được cứu sống.

Được biết đây là ca can thiệp vỡ eo động mạch chủ cấp đầu tiên tại viện. " Hiện nhiều bệnh viện đã triển khai kỹ thuật can thiệp nội mạch chủ động theo kế hoạch, có thời gian chuẩn bị trước hiện, Riêng việc can thiệp cấp cứu đòi hỏi phải mạnh về nhân lực, phương tiện nên chưa nhiều nơi làm được", PGS Quế cho hay.