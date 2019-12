Vợ giận bỏ về quê, chồng liền treo cổ tự tử trong phòng trọ

Sáng 31/12, Công an Thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra nguyên nhân, làm rõ vụ việc một người đàn ông treo cổ tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng trọ trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh Nguyễn Chí Độ (34 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp). Anh Độ được phát hiện tử vong tại căn phòng trọ nằm trên đường D13, phường Thuận Giao, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương

Sáng nay, vợ anh Độ từ quê lên phòng trọ thì thấy căn phòng được khóa trái từ bên trong. Người phụ nữ đập cửa gọi nhiều lần nhưng không thấy chồng trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, người phụ nữ nhờ hàng xóm giúp phá cửa phòng trọ vào bên trong thì phát hiện chồng đã chết trong tư thế treo cổ.

Ngay lập tức, sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Công an Thị xã Thuận An đã nhanh chóng có mặt để lấy lời khai nhân chứng và khám nghiệm hiện trường.

Theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, 8h30 sáng cùng ngày, lực lượng chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm và lấy lời khai.

Khu vực nhà trọ nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Tiền Phong

Được biết, hai vợ chồng anh Độ đều là công nhân cho một công ty trên địa bàn. Hai vợ chồng sinh sống trong phòng trọ cùng con gái. Trước khi xảy ra sự việc, hai vợ chồng anh độ có xảy ra mẫu thuẫn dẫn đến cự cãi khiến người vợ giận ôm con trở về quê. Hôm nay, người vợ quay trở lại phòng trọ thì phát hiện sự việc đau lòng trên.



Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, hôm 16/12 trên địa bàn xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cũng xảy ra sự việc người đàn ông treo cổ tự tử cùng 2 đứa con nhỏ vì mâu thuẫn với vợ.

Nạn nhân là anh A Nam (25 tuổi), được phát hiện treo cổ tử vong cùng 2 con nhỏ, trên tường có tấm bảng ghi nhiều dòng chữ như: "Hận vợ, tình anh yêu em...". Theo lời hàng xóm của gia đình anh Nam, họ thường xuyên thấy người này và vợ xảy ra mâu thuẫn. Thời điểm phát hiện người chồng và 2 con nhỏ tự tử , người vợ đang đi làm tại một khu công nghiệp ở Bắc Ninh.

Kiều Đỗ (t/h)