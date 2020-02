Vợ hiệu trưởng mang bìa đất 21 ha của trường học đi cầm cố?

Thời gian gần đây, dư luận huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xôn xao trước thông tin bìa đất trồng rừng làm vườn thực nghiệm có diện tích hơn 21 ha của Trường Tiểu học và THCS Kỳ Trung bị vợ chồng hiệu trưởng mang đi cầm cố để vay lãi suốt nhiều năm nay.

Liên quan đến vấn đề này, ông Kiều Minh Trí - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Kỳ Trung xác nhận bìa đỏ đất trồng rừng của trường bị mang đi cầm cố. Tuy nhiên, người là việc này chỉ có mình bà Lê Thị Bích Thảo - vợ ông Trí.

Bìa đất trồng rừng của Trường Tiểu học và THCS Kỳ Trung Hà Tĩnh bị đem đi cầm cố vay lãi. Ảnh: Zing

Trao đổi với PV Tri Thức Trực Tuyến, hiệu trưởng cho biết sự việc xảy ra từ khoảng 1/2014. Khi đến phòng làm việc của chồng chơi bà Thảo đã tự ý lấy bìa đất trong tủ. Sau đó, vợ hiệu trưởng man bìa đất đến cầm cố cho một người ở thị xã Kỳ Anh để vay 136 triệu đồng với lãi suất 2.000 đồng/triệu/ngày.

Mãi đến năm 2016, ông Trí mới phát hiện sự việc và yêu cầu vợ chuộc bìa đất về. Tuy nhiên, lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền nợ nay đã lên đến 299 triệu đồng nên không thể lấy về trả lại cho trường được.

"Tôi lấy bìa đi cầm cố và nghĩ sẽ sớm mang về trả nhưng trả cả gốc lẫn lãi chủ nợ vẫn bảo chưa đủ và yêu cầu trả thêm. Đến nay, họ nói phải trả hơn 200 triệu mới trả bìa", vợ hiệu trưởng cũng thừa nhận là người đã lấy bìa đất mang đi cầm cố.

Ông Kiều Minh Trí không thừa nhận nữ ký trên giấy vay tiền là của mình. Ảnh: Zing





Tuy nhiên, theo lời kể của bà Nguyễn Thị Hà (SN 1961, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), người mang bìa đỏ trường học đi vay tiền không chỉ có bà Thảo.

"Thầy Trí là người đưa bìa đến cầm cố vì thầy làm hiệu trưởng ở đây, chứ cô Thảo là giáo viên Trường Tiểu học Kỳ Giang thì làm sao mà cho vay được", bà Hà nói với phóng viên Infonet.

Cụ thể năm 2015, vợ chồng ông Trí đưa bìa đất của nhà trường đến vay bà Hà 170 triệu đồng với lý do lấy tiền để xây tường rào và sửa chữa bàn ghế, chuẩn bị cho năm học mới. Sau đó, người vợ lại đến vay tiếp một số tiền để cho người con ở TP.HCM trả nợ. Tổng số tiền nợ cũ nợ mới là 299 triệu đồng.

"Sau đó tôi cầm giấy nợ đến nhà trọ của vợ chồng thầy Trí (phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) để yêu cầu thầy Trí ký vào, vì bìa đỏ mang tên nhà trường. Lúc này thầy Trí đang ở phòng trong nên cô Thảo cầm giấy vào cho chồng ký. Sau đó, để yên tâm hơn, tôi vờ đi xuống bếp thì thấy thầy Trí đang có mặt ở trong phòng", bà Hà nói.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, vợ chồng thầy Trí mới trả được hơn 90 triệu đồng.

Thầy hiệu trưởng từng viết giấy hẹn trả nợ cho vợ. Ảnh: Infonet

Liên quan đến sự việc, ông Trần Đình Gia - Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh cho biết lãnh đạo huyện đã nắm được thông tin và sẽ làm rõ, xử lý theo quy trình (nếu có).Qquan điểm của địa phương là sai đến đâu thì sẽ xử lý đến đó.



Còn ông Đinh Sỹ Quân - lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Kỳ Anh cho biết: "Việc nợ nần, vay mượn là chuyện cá nhân, nhưng bằng mọi cách phải lấy bìa về trong thời gian sớm nhất. Sau đó, sẽ tham mưu với huyện làm bản kiểm điểm về trách nhiệm của cán bộ quản lý".

Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này...

Kiều Đỗ (t/h)